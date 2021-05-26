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Чешское посольство в Москве уволило 71 российского работника

До конца мая в чешской дипмиссии в Москве останутся работать лишь 19 россиян

Посольство Чехии в Москве в рамках сокращения состава дипмиссии на паритетных началах с российской стороной уволило 71 местного работника. Об этом сообщила представитель МИД республики Эва Давидова.

«Извещение об увольнении получил 71 нанятый на месте (российский. — Прим. ред.) работник в посольстве Чехии в Москве, в Чешском доме и в Чешском центре. До конца мая будут уволены ещё восемь местных работников, таким образом, общее число уволенных составит 79 человек», — цитирует представительницу чешского МИДа 26 мая РИА Новости.

Эва Давидова также добавила, что количество остающихся местных работников в соответствии с решением российской стороны составит 19 человек.

МИД Чехии 17 апреля заявил о высылке 18 российских дипломатов. Премьер-министр республики Андрей Бабиш на пресс-конференции сказал, что сотрудники ГРУ подозреваются в причастности к взрывам на складах боеприпасов. Склад № 16 в селе Врбетице Злинского края взорвался 16 октября 2014 года; второй склад, № 12, — 3 декабря того же года. В результате первого взрыва погибли два человека.

Чешская полиция опубликовала лица тех, кто может стоять за этими событиями. Ими оказались Руслан Боширов и Александр Петров. Их объявили в розыск. Расследователи Bellingcat раскрыли возможные подробности взрыва на складе боеприпасов в чешской Врбетице.

Российские власти назвали обвинения Чехии «чушью» и пообещали зеркальный ответ. Вскоре МИД РФ попросил покинуть Россию два десятка чешских дипломатов.

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Комментарии (4)

Norge
Так Чехия уволила или выполнила требование? Наши тоже чехов в Чехии уволят и посол с послицей будут полы мыть по графику?
Barmaley_5e4d0211d3423
Останутся те, кто действительно работает. Так по всем нашим миссиям пройтись во благо.
АСмуров
Поддерживаю Чехию, 13 лет молчания СПбГУ и МВД на мои вопросы Когда, Где, Обстоятельства, Причины другого выбора не оставляют.
Выученных в СПбГУ трусов, врунов и подлецов надо увольнять, лучше с позором.
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