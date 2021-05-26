Чешское посольство в Москве уволило 71 российского работника

Посольство Чехии в Москве в рамках сокращения состава дипмиссии на паритетных началах с российской стороной уволило 71 местного работника. Об этом сообщила представитель МИД республики Эва Давидова.



«Извещение об увольнении получил 71 нанятый на месте (российский. — Прим. ред.) работник в посольстве Чехии в Москве, в Чешском доме и в Чешском центре. До конца мая будут уволены ещё восемь местных работников, таким образом, общее число уволенных составит 79 человек», — цитирует представительницу чешского МИДа 26 мая РИА Новости.

