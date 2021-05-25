Школы Петербурга дооснастят системами обеспечения безопасности после стрельбы в казанской гимназии

В Петербурге после трагедии в казанской гимназии проверили безопасность в школах. Системы оповещения учреждения — Росгвардия будут доработаны. Об этом 25 мая сообщили в Смольном по итогам внеочередного заседания по вопросам антитеррористических мероприятий в образовательных учреждениях 25 мая, в котором приняли участие представители ФСБ.

«Во всех учреждениях образования проведены проверки антитеррористической защищенности и технического состояния средств безопасности, а также внеплановый инструктаж сотрудников охранных организаций. Проверки будут продолжены. Как подчеркнул Александр Беглов, особое внимание необходимо уделить обеспечению работоспособности средств передачи тревожных сообщений в подразделения вневедомственной охраны Росгвардии», — говорится в сообщении.