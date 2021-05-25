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Школы Петербурга дооснастят системами обеспечения безопасности после стрельбы в казанской гимназии

Системы видеонаблюдения пока есть в 90% школ Петербурга, 7% не имеют системы контроля доступа

В Петербурге после трагедии в казанской гимназии проверили безопасность в школах. Системы оповещения учреждения — Росгвардия будут доработаны. Об этом 25 мая сообщили в Смольном по итогам внеочередного заседания по вопросам антитеррористических мероприятий в образовательных учреждениях 25 мая, в котором приняли участие представители ФСБ.

«Во всех учреждениях образования проведены проверки антитеррористической защищенности и технического состояния средств безопасности, а также внеплановый инструктаж сотрудников охранных организаций. Проверки будут продолжены. Как подчеркнул Александр Беглов, особое внимание необходимо уделить обеспечению работоспособности средств передачи тревожных сообщений в подразделения вневедомственной охраны Росгвардии», — говорится в сообщении.

В 2021 году планируется дооснастить комплексными системами обеспечения безопасности все образовательные учреждения города. Кроме того, в них будут разработаны планы действий в кризисной ситуации, добавили в Смольном.

В Петербурге насчитывается 3076 образовательных учреждений — детские сады, школы, учреждения среднего профессионального образования, вузы. Из них 2642 подведомственны городу. Все образовательные учреждения получили паспорта безопасности, оформленные в соответствии с едиными стандартами охраны, которые установлены Постановлением Правительством РФ от 2 августа 2019 года. 100% школ оснащены кнопками тревожной сигнализации, а также ручными или стационарными металлодетекторами, 90% — системами видеонаблюдения. Системы контроля доступа есть в 93% учреждений. Охрану школ, детских садов и других объектов образования обеспечивают частные охранные предприятия. С ними заключаются договоры на конкурсной основе.

11 мая в результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани, по официальным данным, погибли семеро детей и две учительницы, 23 человека были госпитализированы. СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Нападение совершил 19-летний Ильназ Галявиев, на которого было официально зарегистрировано оружие. Советский районный суд Казани, несмотря на озвученную следователями болезнь головного мозга, 12 мая арестовал его на два месяца.

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Комментарии (6)

White Elk
Рамки в школы уже ставили по очередной программе. Дальше что?
guess
Цифровой колпак не поможет, если кто-то реально «профессионально» начнёт планировать подобные сценарии нападения. Всегда можно подстроить форс-мажор, отключить на время электронику на входе, вызвать сбой, отвлечь, да все что угодно.
Сейчас будут вводить под предлогом безопасности полную биометрию учеников, вот и все. Опять наблюдаем внедрение их давно заготовленных планов.
А вот почему среди молодого поколения так много бездельников с извращённой психикой, бесцельным существованием, с отсутствием каких-либо зачатков эмпатии, состоящих в чудовищных по сути группах, свободно пропагандирующих суициды, наркотики и тп. Этот вопрос никому не интересен. Почему в советское время не было такого вырождения? Были ведь кружки, бесплатный спорт, музыкальные, художественные школы, куда брали всех желающих. Где сейчас все это?
Чёрт Опасный
Угу... там на много домиков в тёплых краях хватит.
Вот только как быть с тем, что не в каждой школе есть тёплый сортир хотя бы?

А так-то да, давайте в каждой школе 969 выполнять чисто по фану, а ещё можно тепловизоры, электризуемые заграждения, да мало ли чего ещё прикольного.
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