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Российский суд оштрафовал Facebook на 26 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента

Ещё одна компания наказана за то, что вовремя не заблокировала контент, запрещённый законами России. Таганский суд Москвы по требованию Роскомнадзора оштрафовал Facebook на 26 млн рублей.

Как сообщает 25 мая пресс-служба суда, Facebook lnc признали виновным по части 2 статьи 13.41. КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством РФ). Взыскания были назначены по восьми протоколам: по шести из них назначили штрафы в 3 млн рублей, ещё по двум — в 4 млн.

По вмененной статье Facebook грозили штрафы на общую сумму до 32 млн рублей.

Telegram за аналогичное правонарушение наказан на 2,5 миллиона по каждому из двух протоколов. Сети «ВКонтакте» выставили счёт на 1,5 миллиона, сервису TikTok — на 2,6 миллиона. Twitter в начале апреля насобирал штрафов на 8,9 миллиона рублей. Накануне стало известно, что корпорация Google пошла против системы и подала иск к Роскомнадзору после того, как ведомство потребовало заблокировать дюжину ссылок на контент с призывами к участию в несанкционированных акциях в январе 2021 года.

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