Российский суд оштрафовал Facebook на 26 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента

Ещё одна компания наказана за то, что вовремя не заблокировала контент, запрещённый законами России. Таганский суд Москвы по требованию Роскомнадзора оштрафовал Facebook на 26 млн рублей.

Как сообщает 25 мая пресс-служба суда, Facebook lnc признали виновным по части 2 статьи 13.41. КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством РФ). Взыскания были назначены по восьми протоколам: по шести из них назначили штрафы в 3 млн рублей, ещё по двум — в 4 млн.