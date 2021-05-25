Air France и Finnair приостановили полёты над Белоруссией

Авиакомпании Air France и Finnair приостановили полёты в воздушном пространстве над территорией Белоруссии после инцидента с самолётом Ryanair.
Как сообщается 25 мая в заявлении французского авиаперевозчика, «у тех, кто находится на маршруте, полётный план будет изменён». «Мы не будем использовать воздушное пространство Белоруссии до дальнейшего уведомления», — говорится, в свою очередь, в сообщении финской авиакомпании.
Ранее «Фонтанка» писала, что рейс Ryanair, следовавший из Греции в Литву, был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о минировании. Это позволило местным властям задержать находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. В Госдуме РФ произошедшее назвали «блестящей спецоперацией».
Позднее в МИД РФ подтвердили, что в Минске помимо Протасевича была задержана гражданка России, находившаяся в том же самолёте.
Инцидент с принудительной посадкой рейса Ryanair в Минске и арестом белорусского оппозиционера вызвал критику со стороны Запада. После этого в США и Евросоюзе предложили запретить любые полёты над Белоруссией.
Европейские авиаперевозчики уже начали вводить ограничения. В частности, от полётов над территорией Белоруссии отказалась латвийская национальная авиакомпания AirBaltic. Австрийский перевозчик Austrian Airlines заявлений не делал, но рейс из Москвы в Вену 24 мая совершил в облёт, через Украину. Глава Ryanair Майкл О’Лири заявил, что считает инцидент с посадкой рейса Афины — Вильнюс «поддерживаемым государством угоном», но пока о каких-либо изменениях полётной программы бюджетный перевозчик не сообщал.