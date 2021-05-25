Air France и Finnair приостановили полёты над Белоруссией

Авиакомпании Air France и Finnair приостановили полёты в воздушном пространстве над территорией Белоруссии после инцидента с самолётом Ryanair.



Как сообщается 25 мая в заявлении французского авиаперевозчика, «у тех, кто находится на маршруте, полётный план будет изменён». «Мы не будем использовать воздушное пространство Белоруссии до дальнейшего уведомления», — говорится, в свою очередь, в сообщении финской авиакомпании.



Ранее «Фонтанка» писала, что рейс Ryanair, следовавший из Греции в Литву, был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о минировании. Это позволило местным властям задержать находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. В Госдуме РФ произошедшее назвали «блестящей спецоперацией».

