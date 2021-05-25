Сноуден назвал возмутительным инцидент с посадкой самолёта Ryanair в Минске

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден назвал возмутительным инцидент с внезапно посаженным в Минске самолётом авиакомпании Ryanair. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Посадка самолёта для ареста диссидентов всегда вызывает возмущение. Это современное выражение существовавшей при Буше практики «чрезвычайной выдачи» (международного похищения людей представителями госструктур), и этому надо противостоять независимо от того, под каким флагом это происходит», — говорится в сообщении, опубликованном 24 мая.
Самолёт Ryanair, следовавший из Греции в Литву, накануне был внезапно посажен в Минске из-за сообщения о минировании. Это позволило местным властям задержать находившегося на борту основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, а также его девушку — россиянку Софию Сапега. В Сети позже появилась видеозапись, где он даёт признательные показания по факту организации массовых беспорядков.
В Госдуме РФ произошедшее назвали «блестящей спецоперацией». После случившегося на ситуацию также отреагировали в Европе, пригрозив Белоруссии закрытием воздушного пространства.
Что не так с посадкой этого рейса, читайте в интервью с пилотом «Аэрофлота», командиром А-320 Андреем Литвиновым.