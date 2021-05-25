Сноуден назвал возмутительным инцидент с посадкой самолёта Ryanair в Минске

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден назвал возмутительным инцидент с внезапно посаженным в Минске самолётом авиакомпании Ryanair. Об этом он написал на своей странице в Twitter.



«Посадка самолёта для ареста диссидентов всегда вызывает возмущение. Это современное выражение существовавшей при Буше практики «чрезвычайной выдачи» (международного похищения людей представителями госструктур), и этому надо противостоять независимо от того, под каким флагом это происходит», — говорится в сообщении, опубликованном 24 мая.