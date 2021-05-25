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Сноуден назвал возмутительным инцидент с посадкой самолёта Ryanair в Минске

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден назвал возмутительным инцидент с внезапно посаженным в Минске самолётом авиакомпании Ryanair. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Посадка самолёта для ареста диссидентов всегда вызывает возмущение. Это современное выражение существовавшей при Буше практики «чрезвычайной выдачи» (международного похищения людей представителями госструктур), и этому надо противостоять независимо от того, под каким флагом это происходит», — говорится в сообщении, опубликованном 24 мая.

Самолёт Ryanair, следовавший из Греции в Литву, накануне был внезапно посажен в Минске из-за сообщения о минировании. Это позволило местным властям задержать находившегося на борту основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, а также его девушку — россиянку Софию Сапега. В Сети позже появилась видеозапись, где он даёт признательные показания по факту организации массовых беспорядков.

В Госдуме РФ произошедшее назвали «блестящей спецоперацией». После случившегося на ситуацию также отреагировали в Европе, пригрозив Белоруссии закрытием воздушного пространства.

Что не так с посадкой этого рейса, читайте в интервью с пилотом «Аэрофлота», командиром А-320 Андреем Литвиновым.

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Комментарии (2)

Trurl
Это Беларусь, детка! Страна неограниченных возможностей... Усатого феодала...
Кровокрас
кто может объяснить мотивацию Лукашенко ?
Посадка этого самолета по тупости, наглости и масштабу негативных последствий была аналогична посадке Навального.
Или его с обнуленным так жестко мучает по ночам желчь и ненависть к оппозиции, что они готовы буквально на все ?
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