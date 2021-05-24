Установка строительных лесов и строительство светофора ограничат движение на двух проспектах на севере Петербурга. На Приморском водителям придется потесниться до конца мая, а на Лесном — до середины осени.



Как сообщает 24 мая пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 25 мая по 15 октября ограничат проезд по Лесному проспекту от улицы Академика Лебедева до улицы Комиссара Смирнова. ООО «Кредо-Сервис» разместит там строительные леса.