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Движение по Лесному и Приморскому проспектам ограничат из-за работ

Строительные леса и установка светофора ограничат движение на севере Петербурга

Установка строительных лесов и строительство светофора ограничат движение на двух проспектах на севере Петербурга. На Приморском водителям придется потесниться до конца мая, а на Лесном — до середины осени.

Как сообщает 24 мая пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 25 мая по 15 октября ограничат проезд по Лесному проспекту от улицы Академика Лебедева до улицы Комиссара Смирнова. ООО «Кредо-Сервис» разместит там строительные леса.

Фото: ГАТИ Петербурга
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С 27 по 31 мая будет ограничено движение на участке Приморского проспекта от улицы Оскаленко до Шишмарёвского переулка. Там будут устанавливать светофор. Работы ведет СПБ ГКУ «ДОДД».

Фото: ГАТИ Петербурга
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Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга

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