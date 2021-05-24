Мужчина в зеленой кофте и с пистолетом увез петербурженку за город и велел раздеваться. А потом передумал

Петербургская студентка написала заявление в полицию Кировского района города о попытке изнасилования.
Как стало известно «Фонтанке» 24 мая, в полицию 19-летняя девушка пришла накануне около десяти вечера. Она рассказала, что утром 23 мая её взялся подвозить до дома на белом «Форде Фокусе» мужчина, представившийся Владимиром. Но вместо этого мужчина увез её во Всеволожский район в районе деревни Маслово. Он запер двери машины, наставил, если верить словам заявительницы, на нее пистолет и велел раздеваться. Но девушка отказалась. После этого мужчина вышел из машины, а дверь вновь заблокировал. Через некоторое время он вернулся, открыл машину и сказал заявительнице убираться. Она выскочила из иномарки, поймала попутку и уехала в город.
Теперь полиция ищет мужчину в зеленой кофте и синих джинсах, на вид лет 35–40.