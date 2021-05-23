Глава МИД Мальты: «Спутник V» признают в Европе уже в мае-июне. И тогда туристов с прививкой могут пустить в ЕС

Глава МИД Мальты Эварист Бартоло заявил, что никаких проблем со стороны Европейского медицинского агентства для регистрации российской вакцины не будет, если ее разработчики предоставят необходимую документацию и доказательную базу. Сам он ждет этого события и говорит, что «процесс идет».

Руководителя внешнеполитического ведомства Мальты 23 мая цитирует ТАСС. Контекст этого заявления в информагентстве не сообщают, отмечая лишь, что оптимистичный прогноз Эварист Бартоло сделал в преддверии встречи с главой МИР РФ Сергеем Лавровым, запланированной на 25 мая, в ходе которой планируется обсудить вопросы кооперации двух стран относительно международной повестки.



«Насколько я знаю, это произойдет в этом или следующем месяце. Мы всегда говорили, что нет никаких проблем со стороны ЕМА, если вся необходимая документация и доказательная база предоставлена. Насколько мне известно, процесс идет», — цитирует Бартоло ТАСС.

«Ряд европейских стран все-таки, думаю, начнут производить «Спутник V» в своих странах. Это в наших интересах. И я говорю не только о мальтийцах. Это в общих интересах. И я сам знаю многих мальтийцев, которые привились «Спутником V», и прекрасно себя чувствуют», — отметил глава мальтийского МИД.

При этом он выразил уверенность, что после сертификации «Спутника V» в ЕС и возобновления прямых рейсов у российских туристов «вообще не будет проблем» с посещением Мальты.

Из Петербурга прямые рейсы на Мальту перед коронавирусом планировала осенью 2020 года открыть авиакомпания WizzAir. Однако из-за ограничений этим планам было не суждено сбыться.

Признание Европейским медицинским агентством эффективности и безопасности «Спутника V» откроет окно возможностей для возобновления туристических поездок. На этой неделе Совет Европы принял рамочную рекомендацию о возобновлении пропуска туристов из третьих стран, привитых одобренными ЕМА вакцинами.



«Совет рекомендует государствам-членам снять некоторые ограничения, в частности для тех, кто вакцинирован получившими разрешение [в ЕС] вакцинами», — заявил официальный представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд на брифинге в Брюсселе. Однако этого мало: теперь каждая страна должна самостоятельно принять решение о том, как и на каких условиях она начнет пускать к себе туристов. К примеру, Хорватия пообещала пропускать российских граждан с прививками, сделанными «Спутником». А на Кипре распечатки сертификатов на английском из личного кабинета на «Госуслугах» уже сейчас принимаются местными властями при решении о пропуске туриста с купленным турпакетом.

Финские власти пока более осторожны в прогнозах и говорят о необходимости сперва окончить у себя прививочную кампанию, а лишь затем обсуждать, на каких условиях они готовы будут пускать к себе иностранных туристов. По мнению главы финского МИД, это может произойти уже нынешним летом.

Мальта — лидер среди стран ЕС по доле привитых жителей. Вчера местные власти заявили, что на следующей неделе преодолеют установленный ЕС «достаточный» порог в 70% всех жителей. При этом вакцинация на Мальте проводится не только среди взрослых, но и среди молодёжи от 16 лет.

