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Глава СВР: Регистрацию «Спутника V» в ЕС затягивают «по указке из высоких кабинетов»

Регистрация российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе затягивается по указанию высших чинов Евросоюза. Об этом 19 мая в эфире Первого канала заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«Я не хочу обвинять экспертов и специалистов Европейского лекарственного агентства. Но мы достоверно знаем, что эта затяжка связана с соответствующими сигналами, которые поступают из высоких кабинетов Европейского союза», — подчеркнул он (цитата по РИА Новости).

Нарышкин уточнил, что не знает, происходит это по причинам политического или экономического характера: «Пусть в этом разбираются сами граждане европейских стран, правоохранительные органы». «Но мы понимаем, что это просто аморально», — подчеркнул глава СВР.

Отметим, ранее Сергей Нарышкин говорил, что ЕС готовит пропагандистскую кампанию по обвинению РФ в организации антипрививочного движения.

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Комментарии (16)

***_555
Передаём сигналы, передаём сигналы: пиии-пи-пи пи пиии-пи-пи-пи пи-пи пи-пиии-пи-пи
lenaF
Если зарегистрировать Спутник, то привитых Спутником жителей России придется впускать в страны Европы. Учитывая ухудшающуюся эпидемиологическую ситуацию в России и учитывая то, что Спутник (как и другие вакцины) не дает стерилизующего иммунитета, это было бы очень рискованно для европейских стран с точки зрения охраны общественного здоровья. Я бы на их месте затягивала регистрацию Спутника хотя бы даже только из этих соображений.
dedmoroz_5e4d8827384c2
спокойно надо относится и не уповать, что "Европа нам поможет", не молится на евро и доллар, развивать национальную экономику, тогда и сигналы будут позитивными
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