Глава СВР: Регистрацию «Спутника V» в ЕС затягивают «по указке из высоких кабинетов»

Регистрация российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе затягивается по указанию высших чинов Евросоюза. Об этом 19 мая в эфире Первого канала заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.



«Я не хочу обвинять экспертов и специалистов Европейского лекарственного агентства. Но мы достоверно знаем, что эта затяжка связана с соответствующими сигналами, которые поступают из высоких кабинетов Европейского союза», — подчеркнул он (цитата по РИА Новости).



Нарышкин уточнил, что не знает, происходит это по причинам политического или экономического характера: «Пусть в этом разбираются сами граждане европейских стран, правоохранительные органы». «Но мы понимаем, что это просто аморально», — подчеркнул глава СВР.

