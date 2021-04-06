Итальянский политик Алессандро Равальоли, состоящий в партии «Лига Севера», вакцинировался препаратом «Спутник V» в Москве. Помогло то, что он женат на гражданке России.

Как пишет 6 апреля РИА Новости со ссылкой на RT, итальянец прилетел в Москву в марте для первого укола и на этой неделе получил вторую дозу вакцины от коронавируса.