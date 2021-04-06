FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +6
76.61р90.00р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
3
Печать

Итальянский политик, устав ждать очереди дома, привился от ковида в России

Женатый на россиянке иностранец смог получить «Спутник V» в Москве

Итальянский политик Алессандро Равальоли, состоящий в партии «Лига Севера», вакцинировался препаратом «Спутник V» в Москве. Помогло то, что он женат на гражданке России.

Как пишет 6 апреля РИА Новости со ссылкой на RT, итальянец прилетел в Москву в марте для первого укола и на этой неделе получил вторую дозу вакцины от коронавируса.

Кадр из видео на канале RT в YouTube
Кадр из видео на канале RT в YouTube
ПоделитьсяПоделиться

«Если бы мне пришлось ждать моей очереди в Италии, мне бы сделали прививку, может быть, осенью», — сказал Равальоли. По его словам, он чувствует себя неплохо и уже отпраздновал это событие с друзьями в московском ресторане.

По мнению итальянца, ЕС не дает согласие на использование российского препарата по политическим причинам. «Быть убитым, потому что в Европе не работает какой-то бюрократический механизм, — это нехорошо», — отметил Равальоли.

Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 «Спутник V» в августе 2020 года. С начала марта препарат проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое выдаёт рекомендации по использованию в Евросоюзе. Получить одобрение ЕМА «Спутник V» может, предположительно, в мае.

Кадр из видео на канале RT в YouTube
Кадр из видео на канале RT в YouTube

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

sektor7
Мед туры же есть. Лечиться можно везде. Пусть все итальянцы едут сюда
Skazochny
всё, все бежим ,волосы назад на укол.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний