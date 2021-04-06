Итальянский политик Алессандро Равальоли, состоящий в партии «Лига Севера», вакцинировался препаратом «Спутник V» в Москве. Помогло то, что он женат на гражданке России.
Как пишет 6 апреля РИА Новости со ссылкой на RT, итальянец прилетел в Москву в марте для первого укола и на этой неделе получил вторую дозу вакцины от коронавируса.
«Если бы мне пришлось ждать моей очереди в Италии, мне бы сделали прививку, может быть, осенью», — сказал Равальоли. По его словам, он чувствует себя неплохо и уже отпраздновал это событие с друзьями в московском ресторане.
По мнению итальянца, ЕС не дает согласие на использование российского препарата по политическим причинам. «Быть убитым, потому что в Европе не работает какой-то бюрократический механизм, — это нехорошо», — отметил Равальоли.
Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 «Спутник V» в августе 2020 года. С начала марта препарат проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое выдаёт рекомендации по использованию в Евросоюзе. Получить одобрение ЕМА «Спутник V» может, предположительно, в мае.