МВД Хорватии пообещало пустить в страну туристов, привитых российской вакциной «Спутник V»

Власти Хорватии разрешили въезд всем привившимся от коронавируса.

«Туристам можно будет въехать [в Хорватию] со справкой о вакцинации или болезни, действительной в течение 180 дней», — цитирует 31 марта заявление министра внутренних дел Давора Божиновича издание Jutarnji.

По его словам, власти республики будут принимать и прививку «Спутник V». Вакцинированных туристов республика будет пускать с 1 апреля.

«Сейчас для нас важно, чтобы люди вакцинировались как российскими, так и китайскими препаратами. К туристам с этими вакцинами мы будем относиться так же, как и к привитым другими [одобренными в ЕС] препаратами», — подчеркнул Божинович.