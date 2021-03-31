МВД Хорватии пообещало пустить в страну туристов, привитых российской вакциной «Спутник V»

Власти Хорватии разрешили въезд всем привившимся от коронавируса.
«Туристам можно будет въехать [в Хорватию] со справкой о вакцинации или болезни, действительной в течение 180 дней», — цитирует 31 марта заявление министра внутренних дел Давора Божиновича издание Jutarnji.
По его словам, власти республики будут принимать и прививку «Спутник V». Вакцинированных туристов республика будет пускать с 1 апреля.
«Сейчас для нас важно, чтобы люди вакцинировались как российскими, так и китайскими препаратами. К туристам с этими вакцинами мы будем относиться так же, как и к привитым другими [одобренными в ЕС] препаратами», — подчеркнул Божинович.
При этом в оперштабе констатировали, что инфицированных на этой неделе было на 47 процентов больше, чем на прошлой. Из-за этого до 15 апреля будут введены новые меры по борьбе с пандемией.
Ранее премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович рассказал об интересе республики к российской вакцине от COVID-19.
Хорватия еще летом прошлого года объявила о намерении открыть свои границы для всех, у кого есть справка об отсутствии COVID-19.
С начала пандемии в Хорватии выявили 269 тысяч случаев COVID-19.