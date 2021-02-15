В Хорватии заявили, что Россия готова поставить вакцину от коронавируса

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» готовы закупать в Хорватии, как только препарат одобрит Европейское агентство лекарственных средств. Об этом 15 февраля сообщил премьер-министр республики Андрей Пленкович.



«Россия готова доставить в Хорватию вакцину «Спутник V». В настоящее время Хорватским агентством лекарственных средств идет рассмотрение того, что можно сделать с юридической точки зрения, соблюдая законодательство ЕС», — цитирует Пленковича ТАСС.



Кампания по вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции началась в Хорватии 27 декабря 2020 года. На первом этапе в страну поступила партия из 9 750 доз препарата Pfizer и ее германского партнера BioNTech. В общей сложности власти сделали предзаказ на 5,9 млн доз вакцин производителей Pfizer и BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson и CureVac.

