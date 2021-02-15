Южная Корея хочет закупить «Спутник V»

Глава Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний заявил, что корейцев могут начать вакцинировать российским препаратом от COVID-19.
«Чон Ын Гён допустила возможность использования «Спутника V», сославшись на необходимость обеспечить дополнительные запасы вакцины на фоне опасений по поводу новых штаммов COVID-19 и нехватки препаратов», — сообщает 15 февраля южнокорейская общественная телерадиокомпания KBS.
До этого власти азиатской страны «проявляли сдержанность» в отношении российской вакцины, однако президент Мун Джэин заявил, что необходимо где-то найти препараты для 20 миллионов жителей.
Также Сеул ведет переговоры с американским Novavax.
«Спутник V», разработанный в Центре