Кипр смягчает ограничения для вакцинированных туристов

С 10 мая въезжать на Кипр без отрицательного теста на коронавирус смогут все желающие, которые прошли курс вакцинации российским «Спутником V» либо одобренными Европейским агентством лекарственных препаратов средствами. Об этом со ссылкой на решение властей государства сообщает ТАСС.
Въезжающие в страну должны иметь на руках карту прививок любой из вакцин: «Спутник V», Pfizer — BioNTech, Vaxzevria, Moderna или Janssen. Те, кто вакцинировался последним препаратом, смогут прибыть на Кипр не ранее чем через три недели после укола, так как эта вакцина состоит из одной дозы.
Освобождение от двухнедельного карантина и тестирования на COVID-19 получат обладатели карт прививок из стран ЕС и государств Европейской экономической зоны — Исландии, Лихтенштейна и Норвегии, а также из Швейцарии, Израиля, Великобритании, России, Арабских Эмиратов, Украины, Иордании, Ливана, Египта, Белоруссии, Сербии, Катара, Бахрейна, США, Армении, Грузии, Канады и Кувейта.
При этом власти Кипра оставили за собой право выборочного тестирования в аэропортах.