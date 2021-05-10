Кипр смягчает ограничения для вакцинированных туристов

С 10 мая въезжать на Кипр без отрицательного теста на коронавирус смогут все желающие, которые прошли курс вакцинации российским «Спутником V» либо одобренными Европейским агентством лекарственных препаратов средствами. Об этом со ссылкой на решение властей государства сообщает ТАСС.



Въезжающие в страну должны иметь на руках карту прививок любой из вакцин: «Спутник V», Pfizer — BioNTech, Vaxzevria, Moderna или Janssen. Те, кто вакцинировался последним препаратом, смогут прибыть на Кипр не ранее чем через три недели после укола, так как эта вакцина состоит из одной дозы.