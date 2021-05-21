Фото: скриншот трейлера / YouTube Поделиться Поделиться







На платформе Netflix вышла «Армия мертвецов», новая работа Зака Снайдера. Уже фамилия режиссера — вполне повод на фильм обратить внимание — создатель «Трехсот спартанцев» и самых эстетских кинокомиксов в истории имеет свою армию поклонников. А теперь он еще и обратился к самому отвязному формату массового и зрелищного кино: снял зомби-ужастик.

Обратился не впервые — он и начинал с этого же жанра, с «Рассвета мертвецов», снятого еще в 2004 году. В принципе, чего-то похожего на тот дебют от «Армии» и стоило ждать — старого и неизменного в подобных фильмах сюжета о том, как простые ребята из американского городка запираются в четырех стенах и полтора часа экранного времени держат оборону от полчищ разлагающейся мертвечины. Только прокачанного с визуальной точки зрения. На деле «Армия» обернулась совсем другой историей — неожиданным и очень смелым переизобретением формата.

Фото: скриншот трейлера / YouTube Поделиться Поделиться







Пожалуй, первые, кого фильм поставит в неловкое положение — поклонники фильмов о зомби. Им, наверное, вообще «Армию» лучше не смотреть: целее будут. Снайдер берется за этот формат вовсе не ради того, чтобы соблюсти все правила и сделать образцовый продукт. Наоборот — законы и каноны жанра он нарушает, один за другим.

Кажется, впервые в истории фильмов о зомби сюжет строится не вокруг обороны живых людей от мертвецов. Главные герои «Армии» должны осуществить хитроумное ограбление. Лас-Вегас захвачен живыми мертвецами, и американское правительство не нашло решения этой проблемы лучше, чем просто скинуть на город атомную бомбу. Прежде чем это произойдет, хозяин местного казино очень хочет заполучить хранящиеся в нем несметные сокровища. И снаряжает полноценную армию — чтобы та проникла в тыл мертвецов, вскрыла сейф, забрала оттуда нажитое честным трудом и вернула владельцу.

Снайдер меняет и саму мифологию зомби: обычно это монолитная тьма бессмысленных и шатающихся тел. В «Армии» же они поделены на касты: есть вполне сознательные мертвяки, которые руководят полчищами мертвечины, есть рядовые, есть среди них те, что погружены во временный сон. Соответственно, и борьба с ними куда более трудна, чем обычно.

Фото: скриншот трейлера / YouTube Поделиться Поделиться







Характеры бесстрашных бойцов тоже получились сложнее и противоречивее: среди них много сильных женщин, есть насильник, которого скармливают вражине в наказание за неумеренную сексуальную энергию, есть, наконец, робкий немецкий гений вскрытия сейфов. Бывший рестлер Дейв Батиста, который прежде на экране лишь громил и крушил, здесь выступает в роли рассудительного и заботливого вояки, такого батяни-комбата. Японский мастер спокойной и ясной актерской игры Хироюки Санада играет алчного хозяина казино в лучших традициях сурового и основательного криминального кино.

Наконец, Снайдер наводняет мир зомби своей мифологией, совершенно непредставимой в кино про мертвечину прежде: ну, не могло быть в низовом, отвязном, панковском кино Вагнера в саундтреке, упоминаний «Гибели богов» в диалогах, прямых цитат из мифов о Геракле: испепеляющей взглядом повелительнице зомби тут отрубают голову, словно Медузе Горгоне.

Даже самое слабое место «Армии» — сам тот факт, что зрелищное кино вышло на стриминговой платформе, а не на больших экранах — не слишком портит мощного впечатления от фильма. Все-таки проект с самого начала делался для Нетфликса, а значит, для маленького экрана. И, как следствие, упор здесь был не на зрелищность, а именно на историю.

Фото: скриншот трейлера / YouTube Поделиться Поделиться







Подвох в том, что именно сюжет, драматургия до сих пор были слабым местом кинематографа Снайдера. Если его в чем-то и упрекали — и, в общем, справедливо, — так это в том, что он снимает зрелища очень эффектные, но совершенно бессмысленные и даже, в общем, бессюжетные. «Спартанцы» были просто ритмически организованными брызгами крови на экране. Комиксы DC не претендовали на что-то большее, чем просто яркие картинки из жизни супергероев — хоть в режиссерской, хоть в продюсерской версии.

«Армия мертвецов» впервые позволила понять что-то про Снайдера не как про чистого живописца-интертейнера, а как про драматурга, рассказывателя историй, отчасти даже идеолога. И вместе с тем доказала, что хорошая история, основательная драматургия не вредит никакому жанру — даже самому-пресамому зрелищному и аттракционному. Иван Чувиляев, специально для «Фонтанки.ру»