В центре Петербурга и в Калининском районе с 21 мая вступят в силу новые перекрытия движения, а на Петроградской стороне ограничат проезд по нескольким улицам.



Как сообщает 20 мая пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 21 мая по 13 июня СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» будет ремонтировать дорогу на улице Ольги Форш. В связи с этим на участке от Учительской улицы до Тимуровской улицы, исключая перекресток с проспектом Просвещения, будут поэтапно ограничивать и закрывать движение транспорта: