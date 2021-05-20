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В трех районах Петербурга перекроют и ограничат движение транспорта из-за ремонтных работ

В центре Петербурга и в Калининском районе с 21 мая вступят в силу новые перекрытия движения, а на Петроградской стороне ограничат проезд по нескольким улицам.

Как сообщает 20 мая пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 21 мая по 13 июня СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» будет ремонтировать дорогу на улице Ольги Форш. В связи с этим на участке от Учительской улицы до Тимуровской улицы, исключая перекресток с проспектом Просвещения, будут поэтапно ограничивать и закрывать движение транспорта:

  • с 21 мая по 4 июня и с 7 по 11 июня ограничат проезд на участке от Учительской до Тимуровской улицы, кроме перекрестка с проспектом Просвещения;
  • с 5 по 6 июня перекроют участок от Учительской улицы до проспекта Просвещения и ограничат проезд от проспекта Просвещения до Тимуровской улицы;
  • с 12 по 13 июня перекроют участок от проспекта Просвещения до Тимуровской улицы.
Фото: ГАТИ Петербурга
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С 21 мая по 31 июля в связи с продолжением реконструкции тепловых сетей перекроют движение транспорта по 10-й Советской улице от Новгородской улицы до Мытнинской улицы. Объезд предусмотрен по Новгородской, 8-й Советской и Мытнинской улицам, улице Моисеенко, Суворовскому проспекту, Дегтярной улице и Кирилловской улице. Работы ведет АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Фото: ГАТИ Петербурга
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С 22 мая по 10 октября для отвода пешеходов при установке строительных лесов ограничат движение транспорта по Мончегорской улице от Малого проспекта П.С. до Большого проспекта П.С. Кроме того, с 22 по 26 мая и с 6 по 10 октября будет ограничен проезд по Большому проспекту П.С. от Мончегорской до Пионерской улицы. Работы выполнит ООО «АРНАКО».

Фото: ГАТИ Петербурга
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Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга

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