Уволившийся глава петербургского фонда ОМС интересовал прокуратуру. Она жаловалась Беглову на премии и квартиру

По информации издания, письмо отправлено 11 мая. В нем говорилось о проверке городского фонда (ТФОМС). Прокуратура утверждала, что в 2016–2021 годах его главе Александру Кужелю были неправомерно выписаны премии на 5,8 млн рублей. Вместе с 300 тысячами сомнительных, по мнению прокуратуры, командировочных набежало 6,1 млн ущерба. В начале апреля было возбуждено уголовное дело по особо крупному мошенничеству. По данным «Фонтанки», речь идет о том, что прокуратура в принципе оспаривает право главы фонда подписывать премии самому себе, а не только подчиненным.

Вторая претензия прокуратуры относилась к якобы нецелевому использованию субвенций из Федерального фонда ОМС на сумму 775,2 млн рублей: по мнению авторов письма, 166,1 млн рублей произвольно направили на помощь иногородним пациентам, а 609 млн — на закупку оборудования. В разговоре с «Фонтанкой», Кужель заявил, что Федеральный фонд не затребовал возвращения средств за иногородних и тем самым не признал это «нецелевкой». Речь идет о том, что люди из других городов лечатся в Петербурге, а медицинским учреждениям расходы оплачивает ТФОМС; потом родные регионы пациентов переводят необходимые средства, возмещая расходы. Закупку оборудования за счет субвенций Кужель категорически отрицает.

Кроме того, прокуратура отмечает, что члены семьи Кужеля приобрели квартиру более чем за 40 млн рублей, средств на которую у них быть не могло. Сам глава фонда отказался комментировать этот вопрос, однако собеседник из его окружения обратил внимание на то, что квартира куплена в 2013 году. Кужель возглавил фонд в октябре 2012-го.