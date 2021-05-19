В Петербурге к ПМЭФ под коронавирус готовят «Ленэкспо» и Александровскую больницу

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что, проводя в Петербурге ПМЭФ и другие мероприятия, власти должны иметь некий резерв коек, чтобы иметь возможность госпитализировать всех нуждающихся. И он готовится.



«Сейчас прорабатываются вопросы по развертыванию дополнительных коек. С пятницы у нас начинает работать 38-я больница. В том числе родильное отделение. По мере того, как будет возникать потребность, следующие в очереди — дополнительные корпуса в трансформе «Ленэкспо», а также Александровская больница», — заявил он 19 мая в эфире канала «Санкт-Петербург».