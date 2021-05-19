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В Петербурге к ПМЭФ под коронавирус готовят «Ленэкспо» и Александровскую больницу

Новые корпуса Ленэкспо и Александровскую больницу готовят к приему коронавирусных больных

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что, проводя в Петербурге ПМЭФ и другие мероприятия, власти должны иметь некий резерв коек, чтобы иметь возможность госпитализировать всех нуждающихся. И он готовится.

«Сейчас прорабатываются вопросы по развертыванию дополнительных коек. С пятницы у нас начинает работать 38-я больница. В том числе родильное отделение. По мере того, как будет возникать потребность, следующие в очереди — дополнительные корпуса в трансформе «Ленэкспо», а также Александровская больница», — заявил он 19 мая в эфире канала «Санкт-Петербург».

Как писала «Фонтанка», с 20 мая планируется возобновление работы павильона № 5 в «Ленэкспо». Здесь подготовлены 97 коек для пациентов с пневмонией и COVID-19, из них 7 реанимационных коек. При необходимости будут задействованы мощности всех 295 коек. Госпиталь был закрыт с февраля.

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Комментарии (9)

_MN_
Конечно, "шутка".
_MN_
Рассказывали, что якобы жители окрестностей Освенцима не сразу узнали, что собственно происходило в лагере, потому что с одной стороны охрана, с другой - нагоняли страх. То что тысячи людей целенаправленно убивают стало известно намного позднее. Как впрочем и в других историях с евреями времен ВОВ - типа на работу отправляли, нужны специалисты и т.д. Большинство сгорело в печах. Соседи бабушки на полном серьезе собирали инструменты и поехали работать в спецзону - то что их расстреляли и сожгли, а кого-то просто жгли заживо(Польша, Беларусь) стало известно через пару недель.
Кстати, о Б.Гейтсе. В конце 90-х он был очень популярен, раздавал интервью и в одном на вопрос о мечте ответил, что хотел бы остаться на планете один вместе с семьей и друзьями, типа почувствовать себя ее хозяином. Журналист был в ауте, а Гейтс уточнил, штука))
Гитлера евреи тоже начали беспокоить задолго до его прихода к власти.
Gary
Экспофорум пусть готовят. Там места много.
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