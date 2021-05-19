Бывший командующий ополчением Горловки Игорь Безлер выиграл в Петербурге суд у расследовательской группы The Bellingcat

Бывший командующий ополчением донецкой Горловки Игорь Безлер засудил в Петербурге расследовательскую группу из Голландии The Bellingcat. Она публиковала статьи о возможной причастности бывшего военнослужащего российской армии к сбитому «Боингу» MH-17.

Поводом для тяжбы стали статьи «Идентификация сепаратистов, причастных к сбитию МН17» и «Птичка полетела к вам». Они основаны в том числе на перехваченных переговорах ополчения ДНР. По утверждению Безлера, журналисты неверно интерпретировали его слова, сделав причастным к сбитому «Боингу» в июле 2014 года.

Игорь Безлер до 2020 года никогда не был связан с Санкт-Петербургом. Его регионы притяжения — Подмосковье, Архангельская область и Крым. Перед обращением в суд он зарегистрировался в Петербурге, «выбрав» подсудность Октябрьского райсуда.

Безлера представляли адвокаты бюро «Иванян и партнеры» Сергей Чупрыгин и Сергей Кабанов. Из опубликованной на сайте госзакупок документации следует, что гонорары этих защитников по ценам 2016 года составляли 500 и 400 евро в час соответственно. Судья Елена Литвиненко вела дело с сентября 2020 года.

Решение Октябрьского райсуда может сыграть роль в уголовном процессе по делу MH-17, которое слушается в Гааге. Обвинение Безлеру не предъявлялось, но среди фигурантов — его бывшие сослуживцы, в том числе экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.