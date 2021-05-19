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Бывший командующий ополчением Горловки Игорь Безлер выиграл в Петербурге суд у расследовательской группы The Bellingcat

Суд в Петербурге признал статьи Bellingcat порочащими одного из командиров ДНР Безлера

Бывший командующий ополчением донецкой Горловки Игорь Безлер засудил в Петербурге расследовательскую группу из Голландии The Bellingcat. Она публиковала статьи о возможной причастности бывшего военнослужащего российской армии к сбитому «Боингу» MH-17.

Октябрьский районный суд признал опубликованные расследователями сведения не соответствующими действительности, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«С ответчиков взыскана компенсация морального вреда 340 тысяч рублей. Истец просил 500 тысяч», — уточнили в пресс-службе.

Поводом для тяжбы стали статьи «Идентификация сепаратистов, причастных к сбитию МН17» и «Птичка полетела к вам». Они основаны в том числе на перехваченных переговорах ополчения ДНР. По утверждению Безлера, журналисты неверно интерпретировали его слова, сделав причастным к сбитому «Боингу» в июле 2014 года.

Игорь Безлер до 2020 года никогда не был связан с Санкт-Петербургом. Его регионы притяжения — Подмосковье, Архангельская область и Крым. Перед обращением в суд он зарегистрировался в Петербурге, «выбрав» подсудность Октябрьского райсуда.

Безлера представляли адвокаты бюро «Иванян и партнеры» Сергей Чупрыгин и Сергей Кабанов. Из опубликованной на сайте госзакупок документации следует, что гонорары этих защитников по ценам 2016 года составляли 500 и 400 евро в час соответственно. Судья Елена Литвиненко вела дело с сентября 2020 года.

Решение Октябрьского райсуда может сыграть роль в уголовном процессе по делу MH-17, которое слушается в Гааге. Обвинение Безлеру не предъявлялось, но среди фигурантов — его бывшие сослуживцы, в том числе экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

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Комментарии (8)

RemyMartin
Так-то Игорь Николаевич очень нелестно отзывался о самопровозглашенной республике. Что-то пошло не так там у него.
Piter Russo
Интересно как приставы будут эти денежки с биллингкет взыскивать?
mynine
Как решение Октябрьского суда может повлиять на процесс в Гааге, когда пресловутого Безлера не обвиняют в причастности к ?!
А почему бы тогда решению суда по историку Соколову не повлиять на суд в Гааге? ))
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