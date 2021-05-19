Лахта Центр служит неплохим громоотводом для Петербурга. В минувшие дни во время гроз молнии то и дело попадали в верхушку самого северного небоскрёба в мире.

Четыре самых ярких попадания молнии в башню представили 19 мая в официальном аккаунте Лахта Центра в Instagram.