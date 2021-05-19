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«Два грозовых вечера, четыре молнии в башню». Лахта Центр показал подборку самых ярких попаданий

Опубликовано видео с самыми эффектными молниями, бьющими в Лахта Центр

Лахта Центр служит неплохим громоотводом для Петербурга. В минувшие дни во время гроз молнии то и дело попадали в верхушку самого северного небоскрёба в мире.

Четыре самых ярких попадания молнии в башню представили 19 мая в официальном аккаунте Лахта Центра в Instagram.

«Напомним, что небесное электричество не представляет угрозы для небоскреба. В качестве токоприемника выступают металлические элементы ее оболочки — шпиль и рамы фасадов. С них электрический разряд переходит на токоотводы, далее контур молниезащиты соединяется с контуром заземления — и электричество уходит глубоко в землю», — даётся пояснение к видео.

Во время грозы, которая прошлась с разрушениями по Петербургу накануне вечером, молния эффектно ударила прямо в купол Исаакиевского собора. Cтихия ударила по деревьям, светофорам и автомобилям. Один из разрядов молнии был больше похож на взрыв. Есть и первые пострадавшие — возле метро «Пионерская» обрушилась крыша фастфуда. «Фонтанка» следила за разбушевавшейся стихией в прямой трансляции. Самые яркие фото, видео и события — в нашей подборке.

Метеорологи предсказывают грозы и сегодня вечером. В целях безопасности в городе закрыли парки и скверы.

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Комментарии (5)

Spokoyno
Последняя молния как будто не в башню ударила, а из нее вылетела)
Piter Russo
В башне Газпром собирает своего Франкенштейна)) Молнии нужны для супердефибриллятора, что б оживить)))
simak
Специально построили башню чтобы по ней мегаваттами лупило.. Интересно, с какого попадания сгорит?
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