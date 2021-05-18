Во время грозы, прошедшейся с разрушениями по Петербургу, молния ударила прямо в купол Исаакиевского собора. Видео опубликовал в Instagram вечером 18 мая блогер sergeysuxov.
Любопытно, что ночью накануне во время грозы молнии били ближе к окраинам — в Лахта Центр и телебашню. Как писала «Фонтанка», грозы синоптики ждут в течение ближайших трех дней. Сегодня стихия ударила по деревьям, светофорам и автомобилям. Есть и первые пострадавшие — возле метро «Пионерская» обрушилась крыша фастфуда.
«Фонтанка» следила за разбушевавшейся стихией в прямой трансляции.