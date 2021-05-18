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Молнии сдвигаются ближе к центру. Ударило прямо в Исаакиевский собор

Молния ударила в Исаакиевский собор в Петербурге

Во время грозы, прошедшейся с разрушениями по Петербургу, молния ударила прямо в купол Исаакиевского собора. Видео опубликовал в Instagram вечером 18 мая блогер sergeysuxov.

Любопытно, что ночью накануне во время грозы молнии били ближе к окраинам — в Лахта Центр и телебашню. Как писала «Фонтанка», грозы синоптики ждут в течение ближайших трех дней. Сегодня стихия ударила по деревьям, светофорам и автомобилям. Есть и первые пострадавшие — возле метро «Пионерская» обрушилась крыша фастфуда.

«Фонтанка» следила за разбушевавшейся стихией в прямой трансляции.

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Комментарии (4)

АСмуров
"Общій видъ храма необыкновенно простъ. Это прямоугольный ящикъ, на который поставленъ куполъ почти одинаковой съ нимъ высоты. На каждой сторонѣ квадратнаго корпуса помѣщено но одному классическому портику; вокругъ купольнаго субасьмента об-
вита круглая колоннада: затѣмъ переходъ отъ круглыхъ линій
купола къ прямымъ основаніямъ сглаженъ четырьмя колоколь-
ными башенками и небольшимъ числомъ скульптурныхъ укра-
шеній по угламъ верхняго края корпуса. Вотъ и всѣ части
наружнаго вида зданія. "
260642011
Видимо, не очень усердно и искренне батюшки молятся. Халтурят.
Coder
А где треск от молнии? Как-то тихо
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