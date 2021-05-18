Большой театр кукол возмутился кандидатурой нового директора. Вице-губернатор назвал обсуждение преждевременным

«Кандидатура Татьяны Борковской, протежируемая вице-губернатором, не то чтобы крайне абсурдна (поскольку человек не имеет должного образования и опыта), но, на мой взгляд, может явиться причиной катастрофического разрушения довольно тонко настроенного организма БТК», — заявил художественный руководитель театра Руслан Кудашов. Параллельно режиссер написал в «Фейсбуке», что новое назначение не согласовано с ним. «За моей спиной уже как минимум полтора месяца готовится кандидатура нового директора БТК, — возмутился он. — Никакого диалога по поводу этой кандидатуры со мной не было, более того, учитывать мои пожелания никто не собирается. Мои слова перевираются, нагнетается бред о якобы неспособности руководить театром. По моим ощущениям, готовится акция по уничтожению живого театра, который создавался усилием многих людей на протяжении 15 лет».

В беседе с корреспондентом «Фонтанки» Кудашов признался, что о грядущем назначении ему рассказал источник в администрации города, подтвердив слух из телеграм-канала. Кудашов сообщил и о том, кто способен, по его представлениям, успешно руководить театром: он назвал кандидатуру Андрея Соколова, который смог наладить жизнь подмосковного театра ФЭСТ. Руслан Кудашов подчеркнул, что среди тех, чьей поддержкой он заручился, предлагая Соколова, — директор Театра Вахтангова Кирилл Крок, председатель СТД РФ Александр Калягин, директор «Ясной Поляны» Екатерина Толстая, директор РАМТа Софья Апфельбаум, директор театра «Сатирикон» Владимир Казаченко, директор Губернского театра Лариса Вильясте, первый заместитель художественного руководителя — директор МХТ им. А. П. Чехова Марина Андрейкина, директор Московского областного театра кукол Олег Лабозин и другие. Аргументируя свою позицию, что Большому театру кукол нужен не просто профессиональный директор, а антикризисный менеджер, Руслан Кудашов обращает внимание на бедственное положение театра: нуждающееся в ремонте здание, низкие зарплаты сотрудников театра, отсутствие бюджета на рекламу — притом что в БТК проходят знаковые для города премьеры и международные фестивали.