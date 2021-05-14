Подростки лишили студента-доставщика средства заработка. Мотороллер укатили, пока он забирал заказ

Как стало известно «Фонтанке», вечером 13 мая в полицию обратился 18-летний парень. Он приехал из Южно-Сахалинска, учится на первом курсе одного из петербургских вузов и подрабатывает в службе доставки. Молодой человек рассказал, что между 22:38 и 22:45 13 мая с неохраняемой парковки ТЦ «Сити Молл» на Коломяжском проспекте был похищен его мотороллер Yamaha Mint с голубой рамой. Ущерб составил 35 тысяч рублей.

Студент, приехавший в Петербург с Дальнего Востока, лишился мотороллера, на котором подрабатывал в доставке и который купил только в апреле. Виновник попал на камеру наблюдения.

По словам студента, мотороллер он купил только в апреле 2021 года. 13 мая он приехал в «Сити Молл», чтобы забрать заказ из кафе. Парень оставил «Ямаху» на парковке у входа в ТЦ, вытащил из замка ключ и пошел за заказом, а когда вышел на улицу, мотороллера на месте уже не было.

Полицейские отсмотрели записи с камер наблюдения, и оказалось, что без средства заработка студента оставили подростки. Камера засняла, как в 22:45 компания из четырёх молодых людей проходила мимо со стороны Коломяжского проспекта. Один из них, лет 15–19 на вид, сел на мотороллер, осмотрел его, после чего убрал подножку и укатил за торговый центр.

По факту угона возбуждено уголовное дело о краже по ст. 158, ч. 2, п. «в», УК РФ.