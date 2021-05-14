Петербургская ГИБДД рассказала о попытках подкупа инспекторов. За неделю насчитали четыре взятки на два региона

Полиция Петербурга и Ленинградской области за первую неделю мая пресекла четыре попытки дать взятку инспекторам ГИБДД. Водители пытались откупиться от наказания за подозрительные права, езду на незарегистрированном автомобиле и слишком затонированные стекла, а один и сам оказался без регистрации.
Как сообщает 14 мая отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, 2 мая около 11 часов утра на трассе М-11 «Нева» в Пушкинском районе Петербурга остановили автомобиль Volkswagen Polo. Водительское удостоверение, которое предъявил 20-летний водитель, вызвало у полицейских сомнения в подлинности. Когда инспекторы начали составлять рапорт по признакам преступления, предусмотренного
Около 12:15 4 мая у дома 5 по Лапинскому проезду в Красногвардейском районе инспекторы остановили Volkswagen Jetta под управлением 33-летнего водителя. Машина оказалась не зарегистрирована. Чтобы его не привлекли к ответственности за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке (
В тот же день около 16:35 у дома 23 по Республиканскому тракту в Лодейнопольском районе Ленобласти сотрудники районного ОГИБДД остановили автомобиль Skoda Superb под управлением 53-летнего водителя. Затонированные передние боковые стекла машины не соответствовали требованиям техрегламента таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Чтобы его не привлекли к ответственности за неправильную тонировку по
А 6 мая в 11:03 у дома 15 по улице Чехова в Центральном районе Петербурга инспекторы ДПС задержали не имевшего регистрации 39-летнего уроженца одного из среднеазиатских государств. Чтобы его не отвезли в территориальный отдел полиции, тот предложил правоохранителям
По всем фактам были возбуждены уголовные дела по ст. 291.2 УК России (мелкое взяточничество). Взяткодателей передали в следственные органы. В ГИБДД напоминают, что дача или получение взятки являются уголовным преступлением. Сообщать о противоправных действиях со стороны сотрудников органов внутренних дел можно по телефону доверия ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти: 8 (812) 573–21–81.