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Петербургская ГИБДД рассказала о попытках подкупа инспекторов. За неделю насчитали четыре взятки на два региона

Инспекторов ГИБДД в Петербурге и Ленобласти за неделю пытались подкупить 4 раза

Полиция Петербурга и Ленинградской области за первую неделю мая пресекла четыре попытки дать взятку инспекторам ГИБДД. Водители пытались откупиться от наказания за подозрительные права, езду на незарегистрированном автомобиле и слишком затонированные стекла, а один и сам оказался без регистрации.

Как сообщает 14 мая отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, 2 мая около 11 часов утра на трассе М-11 «Нева» в Пушкинском районе Петербурга остановили автомобиль Volkswagen Polo. Водительское удостоверение, которое предъявил 20-летний водитель, вызвало у полицейских сомнения в подлинности. Когда инспекторы начали составлять рапорт по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 (подделка, изготовление или оборот поддельных документов), парень попытался дать взятку в 5 100 рублей, чтобы его не привлекали к ответственности. В итоге было возбуждено уголовное дело и за подделку, и за мелкое взяточничество.

Около 12:15 4 мая у дома 5 по Лапинскому проезду в Красногвардейском районе инспекторы остановили Volkswagen Jetta под управлением 33-летнего водителя. Машина оказалась не зарегистрирована. Чтобы его не привлекли к ответственности за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке (ч. 1 ст. 12.1 КРФ об АП), и отсутствие при себе регистрационных документов на машину (ч. 1 ст. 12.3 КРФ об АП), мужчина попытался дать полицейским 5 000 рублей.

В тот же день около 16:35 у дома 23 по Республиканскому тракту в Лодейнопольском районе Ленобласти сотрудники районного ОГИБДД остановили автомобиль Skoda Superb под управлением 53-летнего водителя. Затонированные передние боковые стекла машины не соответствовали требованиям техрегламента таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Чтобы его не привлекли к ответственности за неправильную тонировку по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ, мужчина хотел заплатить инспекторам 500 рублей.

А 6 мая в 11:03 у дома 15 по улице Чехова в Центральном районе Петербурга инспекторы ДПС задержали не имевшего регистрации 39-летнего уроженца одного из среднеазиатских государств. Чтобы его не отвезли в территориальный отдел полиции, тот предложил правоохранителям 5 000 рублей.

По всем фактам были возбуждены уголовные дела по ст. 291.2 УК России (мелкое взяточничество). Взяткодателей передали в следственные органы. В ГИБДД напоминают, что дача или получение взятки являются уголовным преступлением. Сообщать о противоправных действиях со стороны сотрудников органов внутренних дел можно по телефону доверия ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти: 8 (812) 573–21–81.

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Комментарии (5)

SNOW
Конечно, за такие суммы любой уважающий себя инспектор оскорбится. Можно привлекать взяткодателей за унижение достоинства и причинение морального и материального вреда сотруднику.
Sobaka
Кто дал больше, тот поехал дальше
WuhanRockCafe
Что ж ты делаешь-то, гад, что ж ты мне евро свои поганые суешью
Где ж ты видел, гад, чтобы работник ГИБДД взятку брал?
Это же ГИБДД, понимаешь!
(с) Яйца судьбы
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