Петербургская ГИБДД рассказала о попытках подкупа инспекторов. За неделю насчитали четыре взятки на два региона

Полиция Петербурга и Ленинградской области за первую неделю мая пресекла четыре попытки дать взятку инспекторам ГИБДД. Водители пытались откупиться от наказания за подозрительные права, езду на незарегистрированном автомобиле и слишком затонированные стекла, а один и сам оказался без регистрации.

Как сообщает 14 мая отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, 2 мая около 11 часов утра на трассе М-11 «Нева» в Пушкинском районе Петербурга остановили автомобиль Volkswagen Polo. Водительское удостоверение, которое предъявил 20-летний водитель, вызвало у полицейских сомнения в подлинности. Когда инспекторы начали составлять рапорт по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 (подделка, изготовление или оборот поддельных документов), парень попытался дать взятку в 5 100 рублей, чтобы его не привлекали к ответственности. В итоге было возбуждено уголовное дело и за подделку, и за мелкое взяточничество.

Около 12:15 4 мая у дома 5 по Лапинскому проезду в Красногвардейском районе инспекторы остановили Volkswagen Jetta под управлением 33-летнего водителя. Машина оказалась не зарегистрирована. Чтобы его не привлекли к ответственности за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке ( ч. 1 ст. 12.1 КРФ об АП), и отсутствие при себе регистрационных документов на машину ( ч. 1 ст. 12.3 КРФ об АП), мужчина попытался дать полицейским 5 000 рублей. В тот же день около 16:35 у дома 23 по Республиканскому тракту в Лодейнопольском районе Ленобласти сотрудники районного ОГИБДД остановили автомобиль Skoda Superb под управлением 53-летнего водителя. Затонированные передние боковые стекла машины не соответствовали требованиям техрегламента таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Чтобы его не привлекли к ответственности за неправильную тонировку по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ , мужчина хотел заплатить инспекторам 500 рублей. А 6 мая в 11:03 у дома 15 по улице Чехова в Центральном районе Петербурга инспекторы ДПС задержали не имевшего регистрации 39-летнего уроженца одного из среднеазиатских государств. Чтобы его не отвезли в территориальный отдел полиции, тот предложил правоохранителям 5 000 рублей.