«Большая беда. Мы потеряли семь детей, ученики восьмого класса, четверо мальчиков, три девчонки. Они погибли здесь, на третьем этаже. 16 человек — 12 детей, 4 взрослых — сейчас в госпитале. Террорист арестован. 19 лет, официально на нем зарегистрировано оружие. Других пособников пока не определили, идут следственные действия. Вся необходимая помощь и школе, и семьям будет оказана. Сегодня большая трагедия для всей нашей республики и для всей нашей страны», — заявил в эфире канала «Россия 24» глава республики Рустам Минниханов.
По данным ТАСС, в школе
По последней информации, нападавших было двое, один из них задержан, второго ликвидировали.
В гимназии