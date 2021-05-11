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Глава Татарстана рассказал о погибших — восьмиклассниках

Во время нападения в школе в Казани находились около 800 человек

Четверо мальчиков и три девочки погибли в результате стрельбы в гимназии в столице Татарстана.

«Большая беда. Мы потеряли семь детей, ученики восьмого класса, четверо мальчиков, три девчонки. Они погибли здесь, на третьем этаже. 16 человек — 12 детей, 4 взрослых — сейчас в госпитале. Террорист арестован. 19 лет, официально на нем зарегистрировано оружие. Других пособников пока не определили, идут следственные действия. Вся необходимая помощь и школе, и семьям будет оказана. Сегодня большая трагедия для всей нашей республики и для всей нашей страны», — заявил в эфире канала «Россия 24» глава республики Рустам Минниханов.

По данным ТАСС, в школе № 175 погибли 11 человек, среди них 9 детей. 32 человека пострадали. Всего в учебном заведении на момент стрельбы находились 714 детей, около 70 сотрудников, из них 52 педагога. Силовики, по сведениям СМИ, вывели из школы 233 человека.

По последней информации, нападавших было двое, один из них задержан, второго ликвидировали.

В гимназии № 175 снова безопасно, отмечают в пресс-службе президента Татарстана.

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Комментарии (2)

lamer
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