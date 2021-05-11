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13 человек погибли и больше 30 пострадали в результате стрельбы в школе в Казани

В столице Татарстана введён режим контртеррористической операции

Число погибших при стрельбе в школе в Казани выросло до 13 человек. По данным СМИ, двое школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже.

Фото: Егор Алеев / ТАСС
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В списке пострадавших, по данным экстренных служб, 32 человека. С различными ранениями их везут в больницы города.

Двое молодых людей вошли с оружием в школу № 175 около 9:55 11-го мая. Их первыми жертвами стали охранник и уборщица, которые пытались им препятствовать. Затем один из них вошел в класс на втором этаже и открыл огонь. Погибла учительница и 7 школьников.

У школ Казани дежурят наряды полиции и ОМОНа. Вход в учебные заведения ограничен. Вторую смену в школах отменили.

Один из задержанных, 19-летний Ильназ Галявиев, бывший ученик школы 175. Сейчас он учится в местном колледже.

Второй стрелок, по предварительным данным, школьник 8-го класса, был блокирован на втором этаже. СМИ сообщают о его ликвидации.

С третьего этажа учеников снимали из окон с помощью пожарных лестниц.

Первые кадры из коридоров школ показывают, что взрывом, о котором говорили очевидцы, повреждены двери и окна на первом этаже.

На место приехал президент Татарстана Рустам Минниханов. Он сообщил, что задержанному 19 лет, на него официально зарегистрировано оружие. По его словам, пособники стрелявшего в школе в Казани пока не определены. Он также заявил, что семьям погибших и пострадавшим при стрельбе в школе будет оказана помощь.

«Мы очень сожалеем, что так получилось», — сказал глава Татарстана.

В Казани введён режим контртеррористической операции.

Фото: Егор Алеев / ТАСС

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Комментарии (7)

260581461
Татарва мечтает о независимости, со времён развала совка. И если Шаймиев хоть как-то сдерживал ситуацию, то Минниханову откровенно плевать. Занимает чужую должность и рубит бабло.
knikk70
На кой ваши соболезнования, к чему стремились то и получили. Мои соболезнования погибшим.
Kezevo
Кто справку то продал 19 летнему на оружие (не спросил зачем оно ему), того ищите
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