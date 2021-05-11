13 человек погибли и больше 30 пострадали в результате стрельбы в школе в Казани

Фото: Егор Алеев / ТАСС Поделиться Поделиться







В списке пострадавших, по данным экстренных служб, 32 человека. С различными ранениями их везут в больницы города.



Двое молодых людей вошли с оружием в школу № 175 около 9:55 11-го мая. Их первыми жертвами стали охранник и уборщица, которые пытались им препятствовать. Затем один из них вошел в класс на втором этаже и открыл огонь. Погибла учительница и 7 школьников.

У школ Казани дежурят наряды полиции и ОМОНа. Вход в учебные заведения ограничен. Вторую смену в школах отменили.



Один из задержанных, 19-летний Ильназ Галявиев, бывший ученик школы 175. Сейчас он учится в местном колледже.



Второй стрелок, по предварительным данным, школьник 8-го класса, был блокирован на втором этаже. СМИ сообщают о его ликвидации.

С третьего этажа учеников снимали из окон с помощью пожарных лестниц.



Первые кадры из коридоров школ показывают, что взрывом, о котором говорили очевидцы, повреждены двери и окна на первом этаже.



На место приехал президент Татарстана Рустам Минниханов. Он сообщил, что задержанному 19 лет, на него официально зарегистрировано оружие. По его словам, пособники стрелявшего в школе в Казани пока не определены. Он также заявил, что семьям погибших и пострадавшим при стрельбе в школе будет оказана помощь.

«Мы очень сожалеем, что так получилось», — сказал глава Татарстана.



В Казани введён режим контртеррористической операции.

