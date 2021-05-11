13 человек погибли и больше 30 пострадали в результате стрельбы в школе в Казани

В списке пострадавших, по данным экстренных служб, 32 человека. С различными ранениями их везут в больницы города.
Двое молодых людей вошли с оружием в школу
У школ Казани дежурят наряды полиции и ОМОНа. Вход в учебные заведения ограничен. Вторую смену в школах отменили.
Один из задержанных, 19-летний Ильназ Галявиев, бывший ученик школы 175. Сейчас он учится в местном колледже.
Второй стрелок, по предварительным данным, школьник 8-го класса, был блокирован на втором этаже. СМИ сообщают о его ликвидации.
С третьего этажа учеников снимали из окон с помощью пожарных лестниц.
Первые кадры из коридоров школ показывают, что взрывом, о котором говорили очевидцы, повреждены двери и окна на первом этаже.
На место приехал президент Татарстана Рустам Минниханов. Он сообщил, что задержанному 19 лет, на него официально зарегистрировано оружие. По его словам, пособники стрелявшего в школе в Казани пока не определены. Он также заявил, что семьям погибших и пострадавшим при стрельбе в школе будет оказана помощь.
«Мы очень сожалеем, что так получилось», — сказал глава Татарстана.
В Казани введён режим контртеррористической операции.