В Казани утром 11 мая неизвестные открыли стрельбу в гимназии № 175 на улице Файзи, передаёт «Вечерняя Казань». Как сообщает РИА Новости, школа оцеплена.
По данным «Татар-информ», в учреждении работает ОМОН. Детей закрыли в кабинетах.
Подросток, устроивший стрельбу в школе, задержан, передаёт РИА со ссылкой на экстренные службы.
Местные СМИ пишут, что есть один погибший и один пострадавший. Как добавляет ТАСС со ссылкой на очевидцев, несколько детей выпрыгнули из окна, спасаясь от устроивших стрельбу неизвестных.