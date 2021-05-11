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В школе в Казани открыли стрельбу, дети прыгали из окон

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В Казани утром 11 мая неизвестные открыли стрельбу в гимназии № 175 на улице Файзи, передаёт «Вечерняя Казань». Как сообщает РИА Новости, школа оцеплена.

По данным «Татар-информ», в учреждении работает ОМОН. Детей закрыли в кабинетах.

Подросток, устроивший стрельбу в школе, задержан, передаёт РИА со ссылкой на экстренные службы.

Местные СМИ пишут, что есть один погибший и один пострадавший. Как добавляет ТАСС со ссылкой на очевидцев, несколько детей выпрыгнули из окна, спасаясь от устроивших стрельбу неизвестных.

Фото: Регион-116 | Казань

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Комментарии (7)

263895071
Рамка у нас в школе стоит несколько лет. Но всю дорогу она только для красоты. Ни разу не работала. Просто такая прикольная арочка для входа.
olla
Ужасно. Соболезную родным детей.
Наверняка, как и у нас эти дурацкие рамки и вертушки на входе ? охранник?
очередное доказательство бессмысленности потраченных на так называемую безопасность денег. Только детям труднее проходить в школу по утрам, а террористов это не остановит (
DEMOMON
Это крендец, конечно. А что, рамка на входе в школу не работала? Охранник где был?
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