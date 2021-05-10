FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +20
74.14р89.51р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
3
Печать

Ментальная сила. Санкции не мешают иностранным компаниям размещать разработку ПО в Петербурге

Стать российской силиконовой долиной Петербургу так и не удалось из-за массового исхода иностранных IT-гигантов. Однако теперь за петербургскими разработчиками охотятся азиатские гиганты и московские корпорации — от нефтегазовых компаний до банков и онлайн-ретейла.

Фото: Олег Харсеев/«Коммерсантъ»
ПоделитьсяПоделиться

Сегодня в Северной столице работают более 400 технологических компаний, формально имеющих иностранных владельцев. Подавляющее большинство таких фирм — это российские компании, зарегистрированные в офшорах в целях оптимизации налогообложения. Есть среди них и крупные игроки петербургского происхождения с головными офисами в Ньютауне, Пенсильвании, Нью-Йорке, Праге и Цуге, которые позиционируют себя как интернациональные компании. Большинство из них основаны в 1990-х и 2000-х мигрантами из бывшего СССР.

Но есть в этом списке и сугубо иностранные компании, для которых Петербург уже более 20 лет является ключевым центром компетенций в области разработки ПО. В последних, по подсчетам «Фонтанки» (на основании данных СПАРК Интерфакс, открытых данных и экспертных оценок), работает не менее 4–5 тыс. человек. В числе иностранных компаний, открывших в Петербурге R&D центры, — Deutsche Telekom IT Solutions (ранее — T-Systems), стратегическое ИТ-подразделение немецкой телекоммуникационной компании Deutsche Telekom, Dell Technologies, с более позднего времени — Huawei.

Как отмечается в исследовании ассоциации компаний-разработчиков программного обеспечения России (РУССФОТ) за 2020 год, зарубежные корпорации, предоставляющие трансграничные услуги по разработке ПО для своих материнских компаний, в последние 10 лет сокращали свое присутствие в России как из-за внутренних проблем (компании теряли долю на международном рынке), так и по политическим причинам. Действительно, еще 10 лет назад в Петербурге, как и в России в целом, активно действовали центры разработки таких международных ИТ-гигантов, как Oracle, IBM, HP, Google, Intel. Однако после событий 2014 года многие или покинули рынок, или значительно сократили количество разработчиков.

Параллельно с исходом иностранных компаний из России и, в частности, Петербурга начали активно разрастаться офисы международных компаний с российскими корнями. Это, например, основанная в Праге JetBrains, которая специализируется на разработке и продаже собственных ИТ-продуктов и нанимает в Петербурге не менее 700 программистов, производитель ПО на заказ EPAM, со штаб-квартирой в Ньютауне (штат Пенсильвания) и белорусскими корнями, в которой также работают порядка 700 человек, компания Luxsoft, ставшая частью американской DXC Technology в 2019 году, и другие.

По словам президента РУССОФТ Валентина Макарова, долю западных компаний на российском рынке разработки ПО в последние несколько лет активно замещают азиатские игроки. Например, китайская Huawei планирует нарастить количество российских разработчиков до 5000 человек, отмечает Макаров (в 2019 году компания заявляла о более скромных планах привлечь порядка 1500 специалистов в течение пяти лет).

Сколько из них уже работает в Петербурге и сколько будет нанято в следующие несколько лет, неясно. В самой Huawei раскрыть детали по размеру штата петербургского R&D-офиса и его роль в глобальных операциях китайского гиганта отказались, ссылаясь на коммерческую тайну. Похожим образом «Фонтанке» ответили в Dell Technologies. Не отличаются открытостью и российские компании с «иностранным лицом»: на запросы «Фонтанки» не ответили ни в JetBrains, ни в EPAM.

У крупных немецких разработчиков ПО, работающих в Петербурге, оказалось меньше секретов. Как рассказал «Фонтанке» Игорь Чупалов, генеральный директор Deutsche Telekom IT Solutions, штат петербургского офиса компании составляет порядка 1800 человек (из 2100 в целом в России). Это около 25% от общего количества разработчиков, которые Deutsche Telekom нанимает глобально.

В петербургском технологическом центре Дойче банка, который занимается разработкой для инвестиционного и корпоративного бизнеса Группы Дойче банк, в настоящий момент работает около 400 сотрудников. «Это около 30% от общей численности персонала компании в России или практически 10% от общего числа сотрудников, занимающихся разработкой программного обеспечения глобально», — рассказала «Фонтанке» генеральный директор Технологического центра Дойче банка Екатерина Санникова.

Матчасть

Deutsche Telekom открыл офис в Петербурге в 1995 году. Северная столица была выбрана в качестве основной локации по ряду причин: ментальная и географическая близость к Европе (в частности, к Берлину), возможность найти разработчиков, говорящих на немецком (сегодня половина программистов российского подразделения знает язык), более конкурентные по сравнению с Москвой цены (что было особенно заметно в 1990-х).

«И сегодня Петербург неплохо выглядит, как по сравнению с другими локациями в России, так и в мире. Хотя сейчас границы между регионами стираются — до пандемии разница между Москвой и регионами по зарплатам была в 30–40%», — говорит Чупалов.

Одним из решающих факторов, по его словам, была и остается знаменитая математическая школа Петербурга, наличие сильных профильных вузов и, как следствие, высокий профессиональный уровень разработчиков.

Действительно, начиная с 2000 года именно петербургские студенты чаще всего (11 раз!) становились победителями Международной студенческой олимпиады по программированию (International Collegiate Programming Contest, ICPC) — крупнейшего студенческого состязания в сфере программирования. Остальные победы за этот период принадлежали или россиянам из других городов, или китайцам.

Важность такого фактора, как уровень ИТ-специалистов, отмечает и Санникова. По ее словам, традиционно высокий уровень образования, присутствие крупных работодателей в сфере ИТ делают Петербург «одним из наиболее привлекательных городов» с точки зрения открытия здесь центра разработки, а высокий уровень жизни в совокупности с чуть более низкими расходами, связанными с проживанием (по сравнению с Москвой), «обеспечивают приток талантливых молодых людей и уже состоявшихся профессионалов из других регионов России».

По данным hh, уровень средних зарплат, предлагаемых петербургскими работодателями разработчикам в ИТ-сфере в начале 2021 года, составляет 115 тысяч рублей — это на 15% выше, чем год назад. Хотя по количеству предлагаемых вакансий Северная столица значительно отстает от Первопрестольной (на последнюю приходилось 35% от всех размещенных вакансий в ИТ-сфере в I квартале этого года, на Петербург — только 12%).

InfogramShare Embed Type:
Page 1 Динамика предлагаемых зарплат в вакансиях сферы "ИТ, телеком" для программистов по регионам РФ, тыс. руб Chart Москва Петербург Н.Новгород Воронеж 0 20 40 60 80 100 120 140 1 кв.2019 1 кв.2020 1 кв.2021 Image Источник данных: HH.ru Зарплаты программистов Report All rights reserved © 2021 Infogram. Terms & Privacy Infogram and Infogr.am are registered trademarks of Prezi, Inc.

Несмотря на то что с точки зрения зарплатных ожиданий специалистов и даже их уровня подготовки границы между регионами России и даже между разными странами постепенно стираются (по словам Чупалова, это стало особенно заметно в условиях пандемии, когда работодатели во всем мире вдруг обнаружили, что им в целом все равно, где физически находятся их сотрудники), Россия все же остается страной с одними из самых низких зарплат в ИТ — на уровне Румынии, Пакистана и Индии. Это подтверждает последнее исследование авторитетной в сфере разработчиков платформы HackerRank.

Опрошенные «Фонтанкой» эксперты называют Индию основным конкурентом России как дестинации для развития разработки ПО. Так, ушедшая из Петербурга в 2017 году компания Oracle перевела основную часть разработки именно в эту страну. Это было очевидным решением, учитывая «ментальную» близость американского и индийского ИТ секторов: общий язык — английский, огромная индийская диаспора в США — именно ее представителем на тот момент был глава Oracle Томас Куриан (сейчас он возглавляет Google Cloud).

«Нам в какой-то степени повезло, что немецкие компании предпочитают работать с близкими по духу и менталитету разработчиками, в этом смысле у нас явное преимущество перед Азиатскими игроками. Мы не можем конкурировать по объемам с Индией, поэтому только культурная близость и качество дают нам возможность быть важным партнером для европейских компаний», — делится Чупалов.

Эффекты пандемии

Рынком разработки ПО правят два тренда, отмечают его игроки. Во-первых, это рост конкуренции за определенные категории разработчиков (в первую очередь, это data scientists — специалисты по анализу «больших данных» методами математической статистики и машинного обучения, а также мобильные разработчики). Во-вторых — и снижение степени привязанности сотрудника к локации. Оба тренда являются глобальными, но применительно к России каждый имеет свои тонкости.

Конкуренция за ценные кадры, по словам Чупалова, возникает не только потому, что расширяются собственно ИТ компании, но и потому, что компании из других сфер —нефтегазовой отрасли, банковского сектора и онлайн-коммерции — сами становятся технологическими компаниями.

«У российских компаний есть кэш, и они готовы «снимать сливки» с рынка и переплачивать хорошим разработчикам. Одновременно за год «работы на удаленке» проявился другой тренд, который выражается в том, что многие сотрудники не испытывают той связи с брендом, с культурой и идеологией, которая помогала ИТ-компаниям удерживать сотрудников раньше, работая на удаленке многие готовы мигрировать, если им предложат больше», — говорит Чупалов.

По словам директора по коммуникациям DataArt (компания основана в Нью-Йорке выходцами из России) Даниэля Лурье, у каждой локации есть «своя суперсила». «Петербург — город технических вузов, здесь легче найти специалистов управленческого уровня, у которых за спиной уже есть богатый опыт решения различных задач», — говорит Лурье. При этом крупнейший российский офис DataArt находится не в Петербурге, а в Воронеже (611 человек против 487).

«В случае с Воронежем, мы очень крупный работодатель и у нас есть право выбора при общении с вузами, чего в Петербурге сложно ожидать, так как наличие здесь «Яндекса», «ВКонтакте» и других компаний создает огромную конкуренцию», — подчеркивает Лурье.

Участники рынка отмечают, что количество новых сотрудников, работающих в других регионах России, но при этом «числящихся» в петербургском офисе, увеличивается. Одновременно растет и количество специалистов, работающих на московские компании, оставаясь жить в Северной столице.

Всем по санкциям

Участники рынка разработки заказного ПО уверяют, что научились работать в условиях регулярно обновляемых санкций США и ЕС. Если раньше они затрагивали ИТ сектор косвенно, то, например, последний пакет мер, объявленный 15 апреля президентом США Джо Байденом, вводит ограничения против шести российских IT-компаний. Среди них — одного из крупнейших игроков на рынке кибербезопасности Positive Technologies и петербургская компания «Необит», основанная завкафедрой информационной безопасности компьютерных систем Санкт-Петербургского политехнического университета Петром Зегждой и его сыном Дмитрием.

Для иностранных центров разработки, по словам главы Deutsche Telekom IT Solutions, последние месяцы оказались довольно напряженными и напомнили ситуацию 2014–2015 годов, когда немецкий гигант даже рассматривал возможность закрытия петербургского офиса.

«После украинских событий было довольно тяжело, мы рисовали много схем, как передавать проекты в другие локации, потому что тогда — как, собственно, и сейчас, — были такие риски как отключение от SWIFT, и так далее. Но видимо за счет отличного качества работы нам удалось выжить в этот период. За все годы, которые мы работаем в условиях санкций, материнская компания, по всей видимости, привыкла, что Россия — это такая особенная локация, где страновые риски всегда будут. Сейчас, конечно, новый виток осложнений, но я надеюсь, что и его мы преодолеем», — поделился с «Фонтанкой» Чупалов.

Что касается российских компаний, имеющих «прописку» в странах Европы или в США, — по словам Макарова, им удается избежать санкций. Правда, они вынуждены отказываться от продаж на растущем рынке России. И наоборот — многие компании, разрабатывающие и продающие ПО и услуги в России, зачастую не имеют возможности продавать на западных рынках.

Самих разработчиков внешние угрозы волнуют в меньшей степени. По словам сотрудника петербургского офиса глобальной компании с российскими корнями, который до возвращения в Петербург несколько лет работал в США, проблем найти работу для программистов нет. А вот возможность «посмотреть мир» или потенциально мигрировать в другие страны (ведь зачастую именно по этой причине многие разработчики стремятся в компании с европейскими или американскими адресами штаб-квартир), сильно ограничены — как из-за санкций, так и в силу пандемии. «Даже в командировку съездить становится практически невозможно», — сетует собеседник «Фонтанки».

Учитывая планы компаний, как российских, так и иностранных, по расширению географии разработки внутри России, можно предположить, что в ближайшие годы зарубежные командировки сменят поездки в Казань, Воронеж, Ижевск, Саратов, Краснодар и другие активно развивающиеся ИТ-локации страны.

Ксения Кондратьева для «Фонтанки.ру»

Фото: Олег Харсеев/«Коммерсантъ»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

RemyMartin
Это должно внушить россиянам вялый оптимизм? Или это к тому, что ползают ещё недобитки по телу нашей импортозамещенной Родины?
ivan5_5e4d10fe646f6
Интересно как программирование по 8 часов в день на здоровье отражается. Эти яйцеголовые наверное в 30 лет больные уже все.
Asus
Ага, знаем мы этот Deutsche Telekom на В.О. находится.
Одни только жалобы строчат на сотрудников, просто ужас...
Ну конечно не немцы жалобы строчат.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний