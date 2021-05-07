Генетический код победителей — основа нашего единения и сплоченности

Вставал вопрос и о нашем не таком далеком прошлом — о Великой Отечественной войне. Чем память о ней является для всех нас и насколько она определяет наше будущее? Ответ на это был дан всем народом. И этот ответ поразил мир. В один день миллионы людей в России, в зарубежных странах вышли на величественное шествие «Бессмертного полка», взяв в руки портреты своих родственников, отцов, матерей, бабушек и дедушек. Портреты поколения победителей.

День Победы оказался не только всенародным праздником. Это точка отсчета истории новой нации, народа, который после страшных травм революций и Гражданской войны вновь собрался в единое целое и обрел свою историческую судьбу. День, когда остановился пульс смерти и вновь забился пульс жизни.



Как случилось это преображение? Во-первых, следует вспомнить историю того страшного противостояния. Против Советского Союза велась беспощадная война на уничтожение. В ней не было места перемириям, переговорам, поиску согласия. Каждый понимал, что с такими, как нацисты, нельзя мириться, нельзя договариваться, они понимают только язык войны. Это была развилка мировых судеб. Старые счеты и расколы должны быть забыты ради будущего, ради существования Отечества. И всему миру было явлено, что может народ, объединенный одной целью — победить.

В случае поражения было бы забыто само Русское имя и имена наших братских народов. Наш язык подвергся бы необратимой деградации. Имена наших героев и святых навсегда канули бы в бездну забвения. Великие произведения культуры и искусства, формирующие нашу коллективную душу, стали бы музейными редкостями, доступными немногим ученым, изучающим погибшие цивилизации. В этой исторической парадигме у нас просто не было права проиграть войну, в которой на кону стояла сама жизнь всего народа!



Страшной картиной стоит перед глазами правда: если 27 миллионов погибших советских граждан построить в парадные армейские коробки 20 на 10, то строевым шагом — 120 шагов в минуту — такой бессмертный полк будет идти по Красной площади 57 дней и ночей. Если же он пойдет походным шагом, то ему потребуется 1140 дней и ночей.

Во-вторых, Великая Отечественная война была цивилизационным конфликтом. Вся наша духовная традиция, состоящая в общности, во взаимной поддержке, в сострадании и милосердии, в глубокой вере в мирное единение народов, восстала против примитивного национализма, агрессивного высокомерия и жестокости, антихристианской, бесчеловечной мистики «высшей расы», стремящейся к мировому господству. Древняя, соборная Православная цивилизация боролась против нового варварства, первобытной дикости, оснащенной высокими техническими достижениями Европы. Плоды научного прогресса оказались в руках тех, кто отверг вековой духовный прогресс. В этой борьбе от нас зависела не только участь Родины, но и судьба человечества.



Знамя Победы, взвившееся в 1945 году над Рейхстагом, символизировало торжество жизни над смертью. Поэтому День Победы для нас сродни Пасхе — одолению света над тьмой и адом. Такие поворотные моменты истории не могут принадлежать лишь прошлому. Они навсегда записываются в генетический код народа — основу его национального самосознания, понимание своего места и роли на Земле, сплетение живой ткани прошедшего, настоящего и будущего. Пассионарность, способность самим определять свое будущее — достояние лишь тех народов, которые таким кодом обладают. Таков и наш код победителей, блокадный код ленинградцев. Это наш бессмертный донор патриотизма, основа нашего единения и сплоченности на все времена.

Утратив этот код, общество рискует безвозвратно заблудиться в постоянно меняющихся геополитических координатах. И это не теоретические рассуждения. К сожалению, это то, что мы видим на практике в некоторых странах, образовавшихся после распада СССР. Их новые политические элиты сначала лишь пытались обособиться от России, подчеркнуть свою «инаковость». Но затем процесс стал идти дальше, и в новых «независимых» государствах стали писать свои версии истории. Истории, в которой нет места общему подвигу народов Советского Союза, нет места памяти о кровопролитных сражениях, окопном братстве, гибели товарищей, радости общей Победы. Выбрав для себя в той войне роль «жертвы тоталитарных режимов», политические и общественные деятели докатились до героизации нацистских пособников, стали называть палачей из СС «борцами за свободную Европу», стали лепить образ врага из вчерашних братьев по оружию. На последствия этого нельзя глядеть без смеси жалости и брезгливости. Переписывание истории привело к разъединению в обществе, потере исторической идентичности, утрате перспектив развития и, как следствие, к серьезным политическим и экономическим кризисам. Самый печальный пример представляет сегодня обескровленная «цветной революцией», вооруженным переворотом и гражданской войной Украина, где новые майданные власти предпочли отречься от своих героев, сражавшихся против нацизма, и вознести на пьедестал кучку бандеровских выродков.



Это урок всем народам нашего общего исторического и культурного пространства — попытка вручную переписать свой генетический код приводит к уродливым мутациям. «Дом, разделенный сам в себе, не устоит», — говорится в Священном Писании. И прошлое умеет постоять за себя.

Память о своих корнях и традициях, почтение к предкам — якорь спасения в меняющемся мире. Такова для нас Великая Победа — вечное напоминание об общей ответственности за судьбу Родины. Мы можем придерживаться разных политических взглядов, различаться во многом, но Отчизна у нас одна, запасной нет.

Память о подвиге героев Великой Отечественной уже спасала нас после безвременья 1990-х , разрухи, ослабления всех несущих конструкций государства, идейной и нравственной дезориентации. Когда страну терзали международные террористические банды, а о России на Западе говорили как о рухнувшем государстве. Пришло отчетливое осознание того, что если мы и дальше будем скользить в пропасть, то никогда не сможем без стыда смотреть в глаза ветеранам, приходить на могилы павших родных и близких. В этот миг пронзительной ясности и наступило возрождение Отечества. Спасением для России стало избрание на рубеже веков Владимира Владимировича Путина президентом нашей страны.



Многое предстояло и еще предстоит сделать. Но, проблуждав годы в темноте, мы вернулись на верный путь. Путь единения народа и величия страны. Готовности защищать соотечественников даже ценой собственной жизни. Национальной независимости и суверенитета, а также принципиального противостояния любым новым претендентам на мировое господство.

И сегодня, спустя 76 лет после дня Великой Победы, память о ней защищает и объединяет российское государство. Каждый, кто вспоминает 9 мая своих родных из поколения победителей, кто выходит на марш «Бессмертного полка», ощущает всем сердцем: «Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие как часовые…»

Вячеслав Макаров, депутат, спикер Законодательного собрания Петербурга.

