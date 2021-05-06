Суд в Петербурге заблокировал ссылки, посвящённые любителям делать себе больно, лазить по крышам и кататься с ветерком

В Петербурге прокурор обратился с иском к руководству социальной сети «ВКонтакте», требуя заблокировать несколько ссылок на ролики о молодёжных субкультурах Self-harm и Roofing, а также зацепинге. О решении 6 мая сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.



В обоснование своих исковых требований представитель надзорного ведомства указал, что данная информация оказывает «негативное влияние на духовное, психическое, нравственное и физическое воспитание несовершеннолетних».



Две из четырёх ссылок, выявленные прокурором, ведут на видеозаписи, «побуждающую к причинению вреда собственному здоровью путём вскрытия вен на руках», то есть пропагандирующие Self-harm — молодёжную субкультуру, которая подразумевает умышленное или неосознанное нанесение физического повреждения самому себе без цели покончить с жизнью.



Остальные два ролика посвящены руферам и зацеперам. Первый, по мнению истца, формировал положительное отношение к такому небезопасному занятию, как хождение по крышам зданий, а второй — по крышам движущихся поездов и не только. Как писала «Фонтанка», это не в первый раз, когда надзорное ведомство добивается внесения в чёрный список интернет-ресурсов подобной тематики.



Калининский районный суд удовлетворил исковое заявление прокурора.



В Петербурге уже несколько месяцев также ведётся борьба с аниме. Очередную порцию ссылок на японские мультфильмы заблокировали в конце прошлого месяца. Под запрет также попали ссылки на сайты со стихами, YouTube-ролики и группы «ВКонтакте», романтизирующие тюремную жизнь и имеющие отношение к движению АУЕ («Арестантский уклад един»), признанному в 2020 экстремистским и запрещённому в РФ.

