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Суд в Петербурге заблокировал ссылки, посвящённые любителям делать себе больно, лазить по крышам и кататься с ветерком

В Петербурге прокурор обратился с иском к руководству социальной сети «ВКонтакте», требуя заблокировать несколько ссылок на ролики о молодёжных субкультурах Self-harm и Roofing, а также зацепинге. О решении 6 мая сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

В обоснование своих исковых требований представитель надзорного ведомства указал, что данная информация оказывает «негативное влияние на духовное, психическое, нравственное и физическое воспитание несовершеннолетних».

Две из четырёх ссылок, выявленные прокурором, ведут на видеозаписи, «побуждающую к причинению вреда собственному здоровью путём вскрытия вен на руках», то есть пропагандирующие Self-harm — молодёжную субкультуру, которая подразумевает умышленное или неосознанное нанесение физического повреждения самому себе без цели покончить с жизнью.

Остальные два ролика посвящены руферам и зацеперам. Первый, по мнению истца, формировал положительное отношение к такому небезопасному занятию, как хождение по крышам зданий, а второй — по крышам движущихся поездов и не только. Как писала «Фонтанка», это не в первый раз, когда надзорное ведомство добивается внесения в чёрный список интернет-ресурсов подобной тематики.

Калининский районный суд удовлетворил исковое заявление прокурора.

В Петербурге уже несколько месяцев также ведётся борьба с аниме. Очередную порцию ссылок на японские мультфильмы заблокировали в конце прошлого месяца. Под запрет также попали ссылки на сайты со стихами, YouTube-ролики и группы «ВКонтакте», романтизирующие тюремную жизнь и имеющие отношение к движению АУЕ («Арестантский уклад един»), признанному в 2020 экстремистским и запрещённому в РФ.

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Комментарии (2)

bluxer
Любители делать себе больно - это кто на акции про тесто ходит.
Otkating
Кабаева Путину:
- Володя, а давай уже распишемся.
- А чем тебе сейчас плохо?
- Надоело, как дуре в депутатах. Хочу быть первым вице-президентом..
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