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Прокуратура Петербурга требует внести в чёрный список сайт с видео для любителей езды без билетов и с ветерком

Доступ к сайту для зацеперов требуют заблокировать в Петербурге

Прокуратура Петербурга нашла в Сети интернет-ресурс, где, по мнению надзорного органа, пропагандируется зацепинг — экстремальная езда на поездах и не только.

Как сообщает пресс-служба ведомства 7 апреля, в прокуратуре уверены, что ролики, которые размещены на сайте, по закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещены к распространению, за них предусмотрена уголовная или административная ответственность.

«За проезд на подножках, крышах вагонов или в других, не приспособленных для проезда пассажиров местах, установлена административная ответственность по ст. 11.17 КоАП РФ (нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте)», — сообщает ведомство.

Поэтому прокуратура обратилась в суд с административным заявлением о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Это не в первый раз, когда ведомство добивается внесения в черный список ресурсов подобной тематики. Так, в 2017 году был заблокирован доступ к трем таким сайтам.

В марте этого года транспортная полиция поймала сразу четырех зацеперов, которые катались на поезде до Тихвина.

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Комментарии (2)

Маэстро
Дополнить этот сайт картинками с последствиями таких поездок. Жестоко, но, если хоть кого-то остановит, оправдано.
260569221
Так, так...
А сайт подскажите энтот
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