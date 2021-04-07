Прокуратура Петербурга требует внести в чёрный список сайт с видео для любителей езды без билетов и с ветерком

Прокуратура Петербурга нашла в Сети интернет-ресурс, где, по мнению надзорного органа, пропагандируется зацепинг — экстремальная езда на поездах и не только.



Как сообщает пресс-служба ведомства 7 апреля, в прокуратуре уверены, что ролики, которые размещены на сайте, по закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещены к распространению, за них предусмотрена уголовная или административная ответственность.



«За проезд на подножках, крышах вагонов или в других, не приспособленных для проезда пассажиров местах, установлена административная ответственность по ст. 11.17 КоАП РФ (нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте)», — сообщает ведомство.

