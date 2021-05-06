FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +6
74.86р89.77р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
9
Печать

Петербуржцев попросили носить маски в людных местах во время празднования Дня Победы

В Смольном просят петербуржцев носить маски в общественных местах на День Победы

Жителей Петербурга просят соблюдать масочный режим в людных местах во время празднования Дня Победы. С такой просьбой к горожанам обратился вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев на своей странице «ВКонтакте».

«Прошу вас проявить о них (пожилых людях. — Прим. ред.) заботу и соблюдать масочный режим в людных местах. Они перенесли тяготы войны, а ношение маски — самое малое, что все мы можем сейчас сделать для их безопасности», — написал он.


Эргашев напомнил, что в этом году на Дворцовой площади состоится традиционный парад Победы, туда придут, в том числе, ветераны, поэтому и военные, и почетные гости мероприятия должны будут соблюдать меры безопасности. Условиями участия в параде является отрицательный тест на коронавирус, наличие СИЗ и отсутствие повышенной температуры.

При этом обязательное ношение масок на улицах отменено постановлением правительства.

Парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая на Дворцовой площади. В нем примут участие более 4 тысяч человек, 109 единиц наземной техники и 30 самолетов и вертолетов. Генеральная репетиция состоится в пятницу, 7 мая.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

Franklin_Delano_Roosevelt
Что значит - УСЛОВИЯ участия? Т.е. раньше Парад был для всех, а теперь только для тех, кто выполняет УСЛОВИЯ, надиктованные старыми маразматиками во власти? Дожили... За это воевали наши деды? За Условия?..... Совсем охренели... Дожили.
Mash
И самое большое «благодарное», что государство сделало, тем считанным ветеранам - 10000 р в подарок… лучше бы просто на словах поздравили, чем такой плевок.
ppky0323
Русского человека просить?))) Только плеть!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний