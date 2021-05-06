Петербуржцев попросили носить маски в людных местах во время празднования Дня Победы

Жителей Петербурга просят соблюдать масочный режим в людных местах во время празднования Дня Победы. С такой просьбой к горожанам обратился вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев на своей странице «ВКонтакте».

«Прошу вас проявить о них (пожилых людях. — Прим. ред.) заботу и соблюдать масочный режим в людных местах. Они перенесли тяготы войны, а ношение маски — самое малое, что все мы можем сейчас сделать для их безопасности», — написал он.





Эргашев напомнил, что в этом году на Дворцовой площади состоится традиционный парад Победы, туда придут, в том числе, ветераны, поэтому и военные, и почетные гости мероприятия должны будут соблюдать меры безопасности. Условиями участия в параде является отрицательный тест на коронавирус, наличие СИЗ и отсутствие повышенной температуры.



При этом обязательное ношение масок на улицах отменено постановлением правительства.



Парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая на Дворцовой площади. В нем примут участие более 4 тысяч человек, 109 единиц наземной техники и 30 самолетов и вертолетов. Генеральная репетиция состоится в пятницу, 7 мая.

