На «Апраксином дворе» изъяли более 50 тыс. упаковок сигарет, табака для кальянов и парфюмерии с названием известных брендов. Как рассказали 5 мая в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, на городском рынке в ходе рейда выявили немаркированную продукцию на 15 млн рублей.



В торговых помещениях нашли 8,8 тыс. пачек кальянного табака, 23,3 тыс. пачек сигарет и 600 упаковок снюса. Помимо этого, сотрудники регионального управления Роспотребнадзора изъяли 19 тыс. флаконов парфюмерной воды с товарными знаками Chanel, Armani, Hugo Boss.