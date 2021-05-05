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Chanel, Armani, сигареты и снюс изъяли на «Апрашке». Немаркированной продукции оказалось на 15 млн рублей

На «Апраксином дворе» изъяли более 50 тыс. упаковок сигарет, табака для кальянов и парфюмерии с названием известных брендов. Как рассказали 5 мая в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, на городском рынке в ходе рейда выявили немаркированную продукцию на 15 млн рублей.

В торговых помещениях нашли 8,8 тыс. пачек кальянного табака, 23,3 тыс. пачек сигарет и 600 упаковок снюса. Помимо этого, сотрудники регионального управления Роспотребнадзора изъяли 19 тыс. флаконов парфюмерной воды с товарными знаками Chanel, Armani, Hugo Boss.

Фото: СЗТУ
Фото: СЗТУ
Фото: СЗТУ
Фото: СЗТУ
Фото: СЗТУ
Фото: СЗТУ
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«На всех упаковках отсутствовала специальная обязательная маркировка. Согласно информации на упаковках, табачная продукция была произведена в Европе, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Республике Армения», — добавили в пресс-службе.

Возбуждено шесть административных дел.

Подобные рейды на проблемном городском рынке проходят регулярно. В ходе них находили не только сомнительные сигареты, но и нелегалов. В феврале «Апрашку» проверяли ФСБ и полиция. Тогда правоохранители нашли контрафакт на 100 млн рублей.

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