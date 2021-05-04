Биолог Павел Глазков заснял под Петербургом возбужденных тетеревов с гигантскими бровями. Для этого ему пришлось строить специальный шалаш и прятаться.
Как биолог рассказал 4 мая в своем видеоблоге «Каждой твари по паре», брачный период у тетерева начинается в марте. В это время самцы собираются вместе на так называемых токовищах. Это, как правило, участок верхового болота или окраина поля размером примерно 100 на 100 метров. Тетерева токуют каждый год в одном и том же месте. Павлу Глазкову повезло побывать на довольно крупном для Ленобласти тетеревином току. Одновременно там он наблюдал 26 птиц. Чтобы не напугать своим присутствием пернатых, он заранее построил шалаш и прятался в нем.
«Во время брачного периода у самцов брови наливаются кровью, реально эрегируют, увеличиваясь в размере в сотни раз, отчего птица выглядит эффектно и воинственно. Вне брачного периода брови у тетерева еле заметны: красная полоска над глазом в ширину достигает всего нескольких миллиметров, — объяснил особенности размножения этих птиц биолог. — Во время тока основной задачей тетеревов является захват и удержание на токовище индивидуальных участков, причем наиболее выигрышные — это участки, расположенные в середине тока. Они называются центральными, или ключевыми, и имеют размер примерно 1,5 на 2 метра. За них и происходят основные территориальные конфликты, так как впоследствии именно с хозяевами этих участков и будут спариваться многие прилетевшие на ток самки».
Помимо бровей, самец привлекает внимание самки звуками. За час до рассвета тетерева начинают бормотать: «Бормотание представляет собой серию мягких булькающих звуков, которые тетерев производит пищеводом. При этом шея заметно увеличивается в размере. В конце каждой серии, которая длится всего 3–4 секунды, всё тело птицы содрогается, как в конвульсии. Песня эта очень громкая, и в хорошую погоду слышна за 3–4 км». Во время пения тетерев расхаживает, вытягивает шею и запрокидывает на спину «свой изумительный хвост». «Самец постоянно подпрыгивает, взлетая вверх примерно на 1–1,5 метра, громко хлопая крыльями и чуффыкая. «Чуффыканье» издается в моменты наивысшего возбуждения», — добавил специалист по петербургской фауне.
После спаривания самка покидает ток и начинает готовиться к кладке яиц. Тетерка устраивает гнездо недалеко от токовища, обычно на расстоянии не более километра, чаще всего у кромки леса — под прикрытием деревьев или в зарослях травы. Птенцы тетерева после вылупления уже через несколько часов могут самостоятельно следовать за самкой. Самцы никакого участия в воспитании своего потомства не принимают.