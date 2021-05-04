Биолог Павел Глазков заснял под Петербургом возбужденных тетеревов с гигантскими бровями. Для этого ему пришлось строить специальный шалаш и прятаться.

Как биолог рассказал 4 мая в своем видеоблоге «Каждой твари по паре», брачный период у тетерева начинается в марте. В это время самцы собираются вместе на так называемых токовищах. Это, как правило, участок верхового болота или окраина поля размером примерно 100 на 100 метров. Тетерева токуют каждый год в одном и том же месте. Павлу Глазкову повезло побывать на довольно крупном для Ленобласти тетеревином току. Одновременно там он наблюдал 26 птиц. Чтобы не напугать своим присутствием пернатых, он заранее построил шалаш и прятался в нем.