Зрители, попавшие на шоу дронов над акваторией Невы, остались довольны представлением. После десятиминутного шоу флайбордистов с открытым огнем, которое было трудновато разглядеть через акваторию издалека, публика была вознаграждена оригинальным представлением.

В момент, когда пять сотен дронов поднялись с пляжа Петропавловской крепости и сформировали в воздухе первую фигуру — ангела со шпиля Петропавловской крепости, только увеличенного во много раз, — вся набережная, наполненная людьми, дружно выдохнула: «Вау! Ух ты!» Рисунок, выполненный световыми точками, оказался четким и изысканным. За ним последовал портрет Александра Невского и городские достопримечательности: горожане наперебой угадывали в изменяющихся образах Дворцовый мост, который дроны смогли показать в процессе разведения, кораблик с Адмиралтейства, новый футбольный стадион и Лахта-центр.

Когда над Невой показали играющих футболистов, зрители вспомнили о только что свершившейся победе «Зенита» в Чемпионате России — и поддержали этот образ привычными кричалками.



Но настоящий восторг и гордость горожане испытали, конечно, завидев Медный всадник и надпись Saint-Petersburg. По окончании зрелища авторов отблагодарили аплодисментами, а с теми, кто не был рядом, делились эмоциями по телефону: «Это очень красиво, правда!»