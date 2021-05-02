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«Очень красиво, правда!». Зрители шоу дронов на Дворцовой оценили парящего ангела над Невой

Многочисленная толпа петербуржцев приехала в центр города вечером 2 мая, чтобы посмотреть на шоу дронов. Оно совпало с чемпионством «Зенита», у всех вырвалось дружное «вау».

Зрители, попавшие на шоу дронов над акваторией Невы, остались довольны представлением. После десятиминутного шоу флайбордистов с открытым огнем, которое было трудновато разглядеть через акваторию издалека, публика была вознаграждена оригинальным представлением.

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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В момент, когда пять сотен дронов поднялись с пляжа Петропавловской крепости и сформировали в воздухе первую фигуру — ангела со шпиля Петропавловской крепости, только увеличенного во много раз, — вся набережная, наполненная людьми, дружно выдохнула: «Вау! Ух ты!» Рисунок, выполненный световыми точками, оказался четким и изысканным. За ним последовал портрет Александра Невского и городские достопримечательности: горожане наперебой угадывали в изменяющихся образах Дворцовый мост, который дроны смогли показать в процессе разведения, кораблик с Адмиралтейства, новый футбольный стадион и Лахта-центр.

Когда над Невой показали играющих футболистов, зрители вспомнили о только что свершившейся победе «Зенита» в Чемпионате России — и поддержали этот образ привычными кричалками.

Но настоящий восторг и гордость горожане испытали, конечно, завидев Медный всадник и надпись Saint-Petersburg. По окончании зрелища авторов отблагодарили аплодисментами, а с теми, кто не был рядом, делились эмоциями по телефону: «Это очень красиво, правда!»

«Фонтанка.ру»

«Фонтанка» транслировала шоу в прямом эфире.

Шоу собрало на набережных и центральных улицах огромное число зрителей. Выбраться из центра города после окончания празднества, посвященного открытию туристического сезона, проблематично. Толпы людей уходя перекрывают улицы, автомобили встали в огромную пробку. Стрелка Васильевского острова, Невский, Садовая и Кронверкский проспект на «Яндекс.Картах» окрасились в бордовый.

День начался с речного карнавала и вальса буксиров, подарок горожанам сделал и футбольный клуб «Зенит». Команда заранее оформила чемпионство, обыграв «Локомотив» со счетом 6:1.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

265902025
Трехминутное шоу это и был фестиваль дронов? И начало на 15 минут раньше, чем было объявлено....
Мда, это фиаско, братан...
Иванов Ив Ив
Какой Ангел? Пробку я увидел, сначала на Лермонтовском, потом на Московском, потом на Литейном - прочитал новость - и поехал на Суворовский и через Большеохтинский домой.
157877642
Пандемия? Неее не слышали
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