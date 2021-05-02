Каждый речной трамвайчик, участвующий в фестивале, представлял один из регионов Серебряного ожерелья России. На палубах артисты исполняли народные танцы в костюмах. Ряженым помогали музыканты: в представлении задействовали и гитары, и баяны.

В 14:30 горожане, оказавшиеся у Благовещенского моста, могли наблюдать вальс буксиров — обязательную и самую активную часть Фестиваля ледоколов. Кораблики прошлись по акватории Невы, выпуская вверх струи воды и словно «танцуя».

По ощущениям корреспондента «Фонтанки», без происшествий не обошлось. Судя по всему, у организаторов возникли неполадки с музыкой: буксиры выполнили действия в тишине. На набережной, в зоне стоянки ледоколов. музыка стала слышна уже после финала представления.

Ожидающие в 200-метровых очередях наблюдали за вальсом, не сходя с мест: попасть на борт ледоколов всем хотелось как можно скорее. В этом году ожидание тяжело даётся семьям с детьми, хотя и не мешает им приходить. Из-за пандемии коронавируса на Фестивале ледоколов отменили дополнительные активности и развлечения. Занимать ребёнка играми родителям приходится своими силами.

В честь открытия туристического сезона на Невском 2 мая играют уличные музыканты. Послушать коллективы получится на девяти площадках до 22 часов.

До этого же времени на пересечениях Невского с Малой Садовой и Малой Конюшенной улицами, на Дворцовой площади, в Петропавловской крепости и на набережной Лейтенанта Шмидта работают фотозоны.

В 22:00 «Фонтанка» в прямом эфире покажет вечернее шоу дронов и гидрофлая. Полтысячи летающих машин выстроят в небе в объемные изображения петербургских достопримечательностей, а также символов УЕФА.