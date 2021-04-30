Уличные музыканты и речные трамваи устроят в Петербурге день музыки

Туристический сезон в Петербурге откроют речным карнавалом и фестивалем уличных исполнителей. Музыка в городе будет без остановки звучать весь день 2 мая. 6+
Речные трамвайчики и корабли покрупнее пройдут по Фонтанке, Крюкову каналу, Мойке и Зимней канавке за два часа — с 12:00 до 14:00. Двигаться планируют не торопясь, на борту судов-участников развернутся театрализованные представления и концерты.
В составе флотилии — корабли, украшенные символикой 11 регионов Серебряного ожерелья России. Возглавит процессию корабль с посвящённым Петербургу дизайном.
К моменту завершения Речного карнавала музыка зазвучит и вдоль Невского проспекта: с 14:00 до 22:00. На 9 площадках выступят 14 коллективов, играющих в разных жанрах.
Сделать красивые фото, переходя от локации к локации, получится в специально организованных фотозонах. Украшения в числе прочего расположили на пересечениях Невского с Малой Садовой и Малой Конюшенной улицами, на Дворцовой площади, в Петропавловской крепости и на набережной Лейтенанта Шмидта, где 1 и 2 мая проходит Фестиваль ледоколов.
Поделиться снимками и поучаствовать в городском конкурсе на лучший кадр можно, выложив пост в соцсетях с хэштегом #ябылвспб2021.
«Фонтанка.ру»