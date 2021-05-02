В 22:00 2 мая на «Фонтанке» — вновь прямой эфир. Петербург торжественно открывает туристический сезон уличными праздниками, вот только собираться на них большому количеству граждан в одной точке нельзя — коронавирус. Так что точное место «очного» проведения организаторы назвать не могут, но предлагают в качестве альтернативы трансляцию.

В Welcome SPb Show, которое продлится около получаса и пройдет над акваторией Невы, примут участие спортсмены-флайбордисты и аквабайкеры. Вторую половину спектакля составит шоу дронов — 500 летающих огоньков выстроятся в небе в объемные изображения ключевых городских достопримечательностей, а также символов УЕФА: городу совсем скоро предстоит принять футбольное первенство. Зажигательное — во всех смыслах — действо будет сопровождаться музыкой.