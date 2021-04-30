«Раньше я бы и мечтать о таком не осмелилась, но это происходит!» — написала Монеточка. Она пояснила, что её фотографию на Таймс-сквер разместил сервис Spotify, реализующий акцию Equal («Равенство»).

«Я хочу, чтобы каждая девочка, которая слушает мою музыку, в отличие от меня, всё-таки не боялась мечтать и помнила, что даже самые безумные мечты могут сбываться», — приводит слова певицы в социальных сетях Spotify .

Музыкальный сервис запустил компанию Equal, чтобы «сделать женские голоса громче» и помочь исполнительницам продвинуться.



«Всего 20% музыкантов сегодня — женщины, и на то есть множество причин. Одна из них — убеждения, доставшиеся нам по наследству, глубоко проросшие в нас корнями. Поэт — мужчина. Женщина — муза. Так было всегда. Справедливо ли это? Раньше люди считали, что справедливо. Они не были злодеями, они, как и мы, мечтали о хорошем. /.../ Я не знаю, почему женщин в музыке так мало. Но я точно знаю, что сейчас нам всем очень нужна поддержка и любовь», — добавила в собственном аккаунте Монеточка.



Сейчас на русскоязычном Spotify можно найти тематический плейлист, составленный к акции Equal с песнями, написанными и исполняемыми женщинами. Кроме Монеточки туда, в частности, вошли композиции Земфиры, Максим, Тоси Чайкиной, Евы Польны, Tatarka, Гречки, Алёны Швец, Ёлки, Манижи.

