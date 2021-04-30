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Многометровая Монеточка во всю Таймс-сквер призывает к равноправию

Билборд с Монеточкой появился на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Снимок баннера исполнительница выложила на странице в Instagram.

«Раньше я бы и мечтать о таком не осмелилась, но это происходит!» — написала Монеточка. Она пояснила, что её фотографию на Таймс-сквер разместил сервис Spotify, реализующий акцию Equal («Равенство»).

«Я хочу, чтобы каждая девочка, которая слушает мою музыку, в отличие от меня, всё-таки не боялась мечтать и помнила, что даже самые безумные мечты могут сбываться», — приводит слова певицы в социальных сетях Spotify.

Музыкальный сервис запустил компанию Equal, чтобы «сделать женские голоса громче» и помочь исполнительницам продвинуться.

«Всего 20% музыкантов сегодня — женщины, и на то есть множество причин. Одна из них — убеждения, доставшиеся нам по наследству, глубоко проросшие в нас корнями. Поэт — мужчина. Женщина — муза. Так было всегда. Справедливо ли это? Раньше люди считали, что справедливо. Они не были злодеями, они, как и мы, мечтали о хорошем. /.../ Я не знаю, почему женщин в музыке так мало. Но я точно знаю, что сейчас нам всем очень нужна поддержка и любовь», — добавила в собственном аккаунте Монеточка.

Сейчас на русскоязычном Spotify можно найти тематический плейлист, составленный к акции Equal с песнями, написанными и исполняемыми женщинами. Кроме Монеточки туда, в частности, вошли композиции Земфиры, Максим, Тоси Чайкиной, Евы Польны, Tatarka, Гречки, Алёны Швец, Ёлки, Манижи.

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Комментарии (4)

FalconNitro3
99 % шахтеров-мужчины! Может уравнять 50/50???
260569221
М-деее…
А россиянам, которые ..последний без соли доедают теперь будет только снится в снах энта таймс сквер….

Только теперь крим ваш и соча в тридорога.

Поддержи свою страну
Franklin_Delano_Roosevelt
а это вообще кто? Мадонну знаю, Лопес знаю, даже Спирс знаю, а это вообще кто? =)
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