Гитарист Rammstein отреагировал на 2,5 года колонии за репост клипа группы

Гитарист немецкой рок-группы Rammstein Рихард Круспе 30 апреля отреагировал на приговор Андрею Боровикову, которому суд дал два с половиной года колонии за репост клипа Pussy в социальной сети «ВКонтакте». Ранее Боровиков работал координатором штаба Навального в Архангельске.



Музыкант поделился своими мыслями по этому поводу в Instagram:



«Я в курсе, что на Андрея Боровикова, по сообщениям СМИ, был подан иск за то, что он поделился клипом Pussy в российской соцсети. Я искренне сожалею, что Андрей Боровиков был приговорён к тюремному заключению за это. Это шокирует. Rammstein всегда выступали за свободу в искусстве, что является гарантией основных прав для всех людей», — написал Круспе.

