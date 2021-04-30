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Гитарист Rammstein отреагировал на 2,5 года колонии за репост клипа группы

Гитарист немецкой рок-группы Rammstein Рихард Круспе 30 апреля отреагировал на приговор Андрею Боровикову, которому суд дал два с половиной года колонии за репост клипа Pussy в социальной сети «ВКонтакте». Ранее Боровиков работал координатором штаба Навального в Архангельске.

Музыкант поделился своими мыслями по этому поводу в Instagram:

«Я в курсе, что на Андрея Боровикова, по сообщениям СМИ, был подан иск за то, что он поделился клипом Pussy в российской соцсети. Я искренне сожалею, что Андрей Боровиков был приговорён к тюремному заключению за это. Это шокирует. Rammstein всегда выступали за свободу в искусстве, что является гарантией основных прав для всех людей», — написал Круспе.

Это первое публичное высказывание участника группы на тему ареста Боровикова, чье действие было расценено российским правосудием как распространение порнографии.

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Комментарии (4)

Otkating
А те, кто не верит в нашу доброту и великодушие — умоются кровью.
ShkVAl
А что за клип? Порно в музее?
Barmaley_5e4d0211d3423
"за репост клипа Pussy в социальной сети" - в колонию?

Грустно ...

Из телевизора нашего, за пошлость, шлак и мерзость, который круглые сутки показывают, авторов туда тоже надо отправить...
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