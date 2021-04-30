Ботанический сад дорожает с 1 мая и ждет цветения сакуры

В Ботаническом саду Петра Великого 30 апреля «Фонтанке» рассказали о предстоящем росте цен. С 1 мая взрослый билет в парк-дендрарий будет стоить 250 рублей (вместо 150), детский — 100, дети до 4 лет проходят бесплатно.



Также дорожают билеты в оранжереи: теперь за то, чтобы ощутить себя в тропиках, придется отдать 500 рублей (вместо 400), за ребенка — 350.



В администрации пояснили, что цены не поднимали два года, в то время как коммунальные услуги обходились во все большие суммы, дорожали и расходные материалы.

