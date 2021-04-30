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Ботанический сад дорожает с 1 мая и ждет цветения сакуры

В Ботаническом саду Петра Великого 30 апреля «Фонтанке» рассказали о предстоящем росте цен. С 1 мая взрослый билет в парк-дендрарий будет стоить 250 рублей (вместо 150), детский — 100, дети до 4 лет проходят бесплатно.

Также дорожают билеты в оранжереи: теперь за то, чтобы ощутить себя в тропиках, придется отдать 500 рублей (вместо 400), за ребенка — 350.

В администрации пояснили, что цены не поднимали два года, в то время как коммунальные услуги обходились во все большие суммы, дорожали и расходные материалы.

Но есть в Ботаническом и хорошие новости: в саду сообщают, что ориентировочно 5 мая может зацвести сакура — она уже «на бутонах», и ей необходимо лишь несколько теплых ночей, чтобы начали «работать» корни.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

Pupin
Посетить сад полноценно стоит 750 + проезд на метро 100, итого 850 на человека. А Петергоф уже становится развлечением для иностранцев. Там, чтобы посетить дворец и все "пристройки" уже пару тысяч на человека надо + дорога. И это без экскурсий.
f0ntan
Поскольку все заговорили про сакуру, то бесплатно ее цветение можно посмотреть на Литейном у домов 15-17, в Приморском парке победы
Петров&Боширов
нарушение прав пенсионеров, постоянный кэш на билетах, постоянное аннулирование льгот на т.н.фестивалях и безобразное состочние сада... очевидное воровство
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