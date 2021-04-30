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Перед майскими праздниками в Петербурге досушили и открыли все сады, скверы и парки

В Петербурге после просушки открыли все парки, сады и скверы

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга
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Все парки, сады и скверы в Петербурге с 30 апреля открыты для посещения. Их закрывали для просушки, а заодно садовники приводили в порядок садово-парковую мебель и урны, при необходимости посыпали дорожки, и уже начали сажать кусты и деревья.

Как сообщает 30 апреля пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга, в пятницу для посещений открылись Никольский, Юсуповский, Лопухинский и Таврический сады, парк Александрино, сквер Галины Старовойтовой, Екатерининский и Казанский скверы и сад Сан-Галли. Это последние территории зеленых насаждений, остававшиеся закрытыми на просушку.

В 2021 году после зимы в Петербурге были закрыты 87 садов, скверов и парков. Это необходимо, чтобы грунтовые и щебеночно-набивные дорожки, наполненные влагой тающего снега и льда, быстрее пришли в нормативное состояние. По технологическому регламенту, просушка длится с 25 марта по 1 мая, но некоторые сады и парки стали доступны для горожан раньше.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга

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