Все парки, сады и скверы в Петербурге с 30 апреля открыты для посещения. Их закрывали для просушки, а заодно садовники приводили в порядок садово-парковую мебель и урны, при необходимости посыпали дорожки, и уже начали сажать кусты и деревья.

Как сообщает 30 апреля пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга, в пятницу для посещений открылись Никольский, Юсуповский, Лопухинский и Таврический сады, парк Александрино, сквер Галины Старовойтовой, Екатерининский и Казанский скверы и сад Сан-Галли. Это последние территории зеленых насаждений, остававшиеся закрытыми на просушку.