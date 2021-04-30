Суд пересмотрел приговор экс-депутату из Петербурга по делу о стрельбе на озере. Его отправили в колонию

Как сообщает прокуратура Ленобласти 29 апреля, судебная коллегия отменила приговор Приозерского городского суда, вынесенный в отношении осуждённого по этому делу. Последнему ранее было назначено наказание в виде исправительных работ, от которых он был освобождён, так как с июня по сентябрь прошлого года находился под стражей.

Ленинградский областной суд по апелляционному представлению прокурора пересмотрел решение по уголовному делу о стрельбе на озере под Петербургом. Его фигурантом выступает бывший муниципальный депутат, пострадавшая — жительница Янино.

Как удалось установить органам предварительного следствия, фигурант произвёл в потерпевшую прицельный выстрел с незначительного расстояния (45 метров) из огнестрельного гладкоствольного оружия. Суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокурора и вынес новый приговор, признав его виновным в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью с применением оружия. Экс-депутат отправится в исправительную колонию общего режима на четыре года.



По информации 47news, речь идёт о бывшем депутате петербургского округа «Измайловское» Илье Русинове (работал в этом качестве с 2014 по 2019 годы). Выстрел, о котором говорится в материалах дела, был произведён прошлым летом на Любимовском озере в Приозерском районе Ленобласти. Огонь был открыт по лодке, в которой находилась семья. Тяжёлые ранения получила женщина, мать девочки-подростка из Янино. После случившегося она перенесла несколько операций.



Русинова сначала арестовали, но затем отпустили из-под стражи. В Приозерский горсуд его дело ушло осенью 2020 года.

