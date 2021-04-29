Главный приз ММКФ получила «#засранка»

Московский международный кинофестиваль вечером 29 апреля подвел итоги. Главный приз — «Золотого Георгия» — получила румынская картина «#засранка» и ее режиссер Андрей Хуцуляк. Сыгравшая в этой картине Андрея Грэмоштяну также получила награду за лучшую женскую роль. Лента основана на истории онлайн-буллинга, приключившейся в 2005 году. А началось все с того, что собачка героини нагадила в метро.



«Серебряного Георгия» отдали немецкой картине Юлиана Радльмайера «Кровопийцы» о советском иммигранте, мечтавшем о Голливуде, а встретившем вампиршу на берегу Балтийского моря.

