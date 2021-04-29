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Главный приз ММКФ получила «#засранка»

На ММКФ победил фильм о собачке, нагадившей в метро

Московский международный кинофестиваль вечером 29 апреля подвел итоги. Главный приз — «Золотого Георгия» — получила румынская картина «#засранка» и ее режиссер Андрей Хуцуляк. Сыгравшая в этой картине Андрея Грэмоштяну также получила награду за лучшую женскую роль. Лента основана на истории онлайн-буллинга, приключившейся в 2005 году. А началось все с того, что собачка героини нагадила в метро.

«Серебряного Георгия» отдали немецкой картине Юлиана Радльмайера «Кровопийцы» о советском иммигранте, мечтавшем о Голливуде, а встретившем вампиршу на берегу Балтийского моря.

Аналогичную награду за лучшую режиссерскую работу присудили Алексею Федорченко, снявшему фильм «Последняя «Милая Болгария»» по мотивам книги Михаила Зощенко «Перед восходом солнца».

Актер, сыгравший в иранском фильме «Сын» — Сохейл Гханнадан — признан лучшим исполнителем.

Лучшей короткометражкой назвали «Коллег» из Германии Янниса Александра Кифера.

Также на ММКФ в этом году присуждались спецпризы: за многолетнее служение искусству кино почтили память Валентина Гафта, «За покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К. С. Станиславского» наградили Сергея Никоненко.

Кинофестиваль проходил в 43-й раз.

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