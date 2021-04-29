FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +8
74.94р90.43р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

В начале мая работы ограничат проезд по Обводному, Песочной, Седова и другим улицам Петербурга

Движение по нескольким улицам Петербурга закроют и ограничат в начале мая

В первые дни мая в Петербурге вступает в силу ряд новых ограничений движения, связанных с работами на коммуникациях, восстановлением благоустройства и строительством дороги. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Из-за работ по восстановлению благоустройства после прокладки канализации, которые выполнит ООО «Навигатор-СБС», в майские праздники будет ограничено движение:

  • с 1 по 3 мая — на пересечении улицы Профессора Попова и улицы Даля;
  • с 8 по 10 мая — на пересечении Песочной набережной и улицы Даля.

Также будут перекрывать движение:

  • 1 мая и со 2 по 3 мая — по улице Профессора Попова в направлении от Вяземского переулка к улице Даля;
  • со 2 по 3 мая — на перекрестке улицы Профессора Попова и улицы Даля;
  • с 8 по 10 мая — по Песочной набережной у Барочной улицы в направлении от Барочной к улице Даля, по Барочной в направлении от улицы Профессора Попова к Песочной набережной, по улице Профессора Попова в направлении от Вяземского переулка к Барочной;
  • 10 мая — по улице Даля в створе Песочной набережной.
Фото: ГАТИ Петербурга
ПоделитьсяПоделиться

С 1 мая по 29 июня для прокладки инженерных сетей закроют движение по Красногвардейскому переулку от набережной Чёрной речки до Кантемировской улицы. С 30 июня по 9 июля также ограничат движение на перекрестке Красногвардейского переулка с набережной Черной речки с закрытием проезда из переулка на набережную, а с 10 по 23 июля — по набережной Черной речки от Выборгской набережной до Вазаского переулка. Работы ведет ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Фото: ГАТИ Петербурга
ПоделитьсяПоделиться

С 3 по 30 мая будет ограничено движение по набережной Обводного канала у Парфёновской улицы, а с 3 по 8 мая закроют проезд по улице Красуцкого у Парфёновской улицы. ООО «СК "Орион плюс"» будет строить там дорогу.

Фото: ГАТИ Петербурга
ПоделитьсяПоделиться

Из-за работ ООО «СР. Лиговский» по прокладке инженерных сетей и восстановлению благоустройства с 4 по 8 мая закрывается движение транспорта по Днепропетровской улице от набережной Обводного канала до Роменской улицы.

Фото: ГАТИ Петербурга
ПоделитьсяПоделиться

С 4 по 10 мая и с 8 по 19 июня в связи с работами ООО «ПетербургГаз» по прокладке газопровода ограничат движение транспорта по улице 2-й Луч от площади Бехтерева до улицы Книпович (Смоляной улицы).

Фото: ГАТИ Петербурга
ПоделитьсяПоделиться

А с 5 мая по 30 июня будет ограничено движение на перекрестке улицы Седова и улицы Александровской Фермы. СПб ГКУ «ДОДД» будет устанавливать там светофор.

Фото: ГАТИ Петербурга
ПоделитьсяПоделиться
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

ранее по теме

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний