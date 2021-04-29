В первые дни мая в Петербурге вступает в силу ряд новых ограничений движения, связанных с работами на коммуникациях, восстановлением благоустройства и строительством дороги. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.



Из-за работ по восстановлению благоустройства после прокладки канализации, которые выполнит ООО «Навигатор-СБС», в майские праздники будет ограничено движение: