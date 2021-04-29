В первые дни мая в Петербурге вступает в силу ряд новых ограничений движения, связанных с работами на коммуникациях, восстановлением благоустройства и строительством дороги. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.
Из-за работ по восстановлению благоустройства после прокладки канализации, которые выполнит ООО «Навигатор-СБС», в майские праздники будет ограничено движение:
- с 1 по 3 мая — на пересечении улицы Профессора Попова и улицы Даля;
- с 8 по 10 мая — на пересечении Песочной набережной и улицы Даля.
Также будут перекрывать движение:
- 1 мая и со 2 по 3 мая — по улице Профессора Попова в направлении от Вяземского переулка к улице Даля;
- со 2 по 3 мая — на перекрестке улицы Профессора Попова и улицы Даля;
- с 8 по 10 мая — по Песочной набережной у Барочной улицы в направлении от Барочной к улице Даля, по Барочной в направлении от улицы Профессора Попова к Песочной набережной, по улице Профессора Попова в направлении от Вяземского переулка к Барочной;
- 10 мая — по улице Даля в створе Песочной набережной.
С 1 мая по 29 июня для прокладки инженерных сетей закроют движение по Красногвардейскому переулку от набережной Чёрной речки до Кантемировской улицы. С 30 июня по 9 июля также ограничат движение на перекрестке Красногвардейского переулка с набережной Черной речки с закрытием проезда из переулка на набережную, а с 10 по 23 июля — по набережной Черной речки от Выборгской набережной до Вазаского переулка. Работы ведет ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
С 3 по 30 мая будет ограничено движение по набережной Обводного канала у Парфёновской улицы, а с 3 по 8 мая закроют проезд по улице Красуцкого у Парфёновской улицы. ООО «СК "Орион плюс"» будет строить там дорогу.
Из-за работ ООО «СР. Лиговский» по прокладке инженерных сетей и восстановлению благоустройства с 4 по 8 мая закрывается движение транспорта по Днепропетровской улице от набережной Обводного канала до Роменской улицы.
С 4 по 10 мая и с 8 по 19 июня в связи с работами ООО «ПетербургГаз» по прокладке газопровода ограничат движение транспорта по улице 2-й Луч от площади Бехтерева до улицы Книпович (Смоляной улицы).
А с 5 мая по 30 июня будет ограничено движение на перекрестке улицы Седова и улицы Александровской Фермы. СПб ГКУ «ДОДД» будет устанавливать там светофор.