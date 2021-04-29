Полиция проводит проверку по факту серьезной аварии, произошедшей в Ломоносовском районе Ленобласти утром 28 апреля. В ДТП сильно пострадал ребенок.
Как сообщает 29 апреля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 7:30 на 28-м километре автодороги Петергоф — Кейкино 44-летняя женщина на автомобиле Isuzu Rodeo не справилась с управлением и столкнулась с грузовиком Volvo под управлением 24-летнего парня. В результате автомобилистка получила травмы средней тяжести, а ее 8-летний пассажир — тяжелые. Обоих госпитализировали.
Всего за минувшие сутки в Ленобласти произошло 63 ДТП и 356 — в Петербурге, сообщает Управление ГИБДД. Пострадавшие были в семи и пяти случаях соответственно. На петербургских дорогах травмы получили четверо взрослых и один ребенок, на областных пострадали семеро взрослых и трое детей. Четыре человека погибли: на трассе Вологда — Новая Ладога автомобиль Mitsubishi Lancer разбился об автобус.