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Профессор кафедры управления рисками СПбГУ лишилась сбережений на юге Петербурга

Преподавателя экономического факультета СПбГУ обокрали в Петербурге

Доктор экономических наук принесла в полицию Московского района заявление о краже кошелька. Воры успели опустошить её банковские карты.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 апреля, 73-летняя женщина, работающая на кафедре управления рисками экономического факультета СПбГУ, лишь неделю спустя кражи решила обратиться в полицию. Она, по предварительной информации, сообщила, что 23 апреля около трех дня на Алтайской улице обнаружила пропажу кошелька. В нем было немного денег и две банковские карты. С них злоумышленники смогли обналичить 80 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК РФ.

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Комментарии (8)

PapaKarlo
И не стыдно старушку шмонать? Совести нет у карманников....
***_555
Опять. И чему научат такие профессора?
RemyMartin
Смуров неделю гулять будет.
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