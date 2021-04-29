Профессор кафедры управления рисками СПбГУ лишилась сбережений на юге Петербурга

Доктор экономических наук принесла в полицию Московского района заявление о краже кошелька. Воры успели опустошить её банковские карты.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 апреля, 73-летняя женщина, работающая на кафедре управления рисками экономического факультета СПбГУ, лишь неделю спустя кражи решила обратиться в полицию. Она, по предварительной информации, сообщила, что 23 апреля около трех дня на Алтайской улице обнаружила пропажу кошелька. В нем было немного денег и две банковские карты. С них злоумышленники смогли обналичить 80 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК РФ.