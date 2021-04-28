Адвокат комика Соболева в петербургском суде попросил проверить ориентацию тольяттинского юриста. Суд не оценил «юмор»

В Петроградском суде Санкт-Петербурга 28 апреля началось рассмотрение по существу иска тольяттинского юриста Леонида Тарантова к стендап-комику Илье Соболеву. Юрист требует 84 миллиона рублей за то, что в видеоролике Соболева его якобы назвали лицом нетрадиционной ориентации. Тарантов присутствовал на заседании лично, Соболев прислал вместо себя адвоката.

Сторона истца отметила, что Леонид Тарантов не давал согласия ответчику на использование своего изображения. Представитель стендап-комика Антон Стружков заявил два ходатайства. Во-первых, сторона комика считает, что по изображению, использованному в видеоролике, непонятно, является ли истец Леонид Тарантов и человек на фотографии одним и тем же лицом, и потребовала назначить судебно-портретную экспертизу. Суд ходатайство оставил без удовлетворения.



«Кроме того, мы вынуждены заявить еще одно ходатайство об опровержении высказывания: «Почему о том, что ты — лицо нетрадиционной ориентации, я узнаю в последнюю очередь», — сказал Антон Стружков. — Это высказывание истец требует опровергнуть. Согласно постановлению пленума Верховного суда, если истец требует опровержения высказывания, в суде надо устанавливать, соответствует оно истине или нет. Поэтому мы просили суд о назначении судебно-психологической экспертизы в отношении истца, чтобы установить это. Но суд счел это ходатайство не относящимся к существу дела».

Тарантов в зале суда отметил, что в видео была использована иная формулировка, которая предполагает грубое ругательство, а не определение ориентации. Суд с позицией истца согласился.

Чтобы установить все детали дела, в качестве третьего лица был привлечен Николай Иванов, который был зрителем на программе Соболева «Можно ваш телефончик?». Именно его комик попросил отправить голосовое сообщение любому из своих контактов с сомнительной фразой о сексуальной ориентации.

