FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +6
74.96р90.47р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
11
Печать

Конституционный суд разрешил забирать у должников единственное жилье

Суд в Петербурге отменил полный исполнительский иммунитет для должников с единственной квартирой. Вопрос в метрах и злоупотреблениях.

О решении Конституционный суд сообщает 27 апреля. Рассматривалась жалоба Ивана Ревкова из Калужской области. Еще в конце 90-х он одолжил знакомой денег, которые она так и не вернула. За годы их взаимоотношений на таком уровне сумма выросла до 4 млн рублей, а должница, уже после возбуждения исполнительного производства, купила квартиру площадью больше ста метров. Суды отказали Ревкову, потому что это было единственным жильем его знакомой, а закон запрещает вышвыривать должников на улицу.

Суд признал, что должны быть сделаны исключения. Площадь жилья, которое должно остаться у должника, не может быть меньше того, что дают по соцнайму. Выселить должника в другой регион без его согласия тоже нельзя. «Имеет значение время, условия и суммы сделок и других операций должника, включая доказанные злоупотребления в приобретении жилья, когда при неисполненном решении суда должник переводит свое имущество под защиту исполнительского иммунитета, чтобы укрыть его там от взыскания по долгам», — решил суд и добавил, что вопрос должен быть урегулирован на законодательном уровне, как на это КС указывал еще несколько лет назад. Теперь суды могут указать на то, что излишние квадратные метры должны быть взысканы в пользу заимодавца. Дело Ревкова подлежит пересмотру.

Подробно о юридической практике по этому вопросу в материале «Фонтанки».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

Djnyana
Даже не читал новость, это настолько было очевидно! )
TresAmigos
Почему я не удивлён
lenten
Не надо выселять. Надо в счёт долга передать часть этой стометровой квартиры. А дальше или сам кредитор живёт в ней вместе с должницей, или продаёт каким-нибудь мутным типам. Думаю, при таких перспективах деньги для возврата бы нашлись.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний