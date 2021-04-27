Конституционный суд разрешил забирать у должников единственное жилье

О решении Конституционный суд сообщает 27 апреля. Рассматривалась жалоба Ивана Ревкова из Калужской области. Еще в конце 90-х он одолжил знакомой денег, которые она так и не вернула. За годы их взаимоотношений на таком уровне сумма выросла до 4 млн рублей, а должница, уже после возбуждения исполнительного производства, купила квартиру площадью больше ста метров. Суды отказали Ревкову, потому что это было единственным жильем его знакомой, а закон запрещает вышвыривать должников на улицу.

Суд признал, что должны быть сделаны исключения. Площадь жилья, которое должно остаться у должника, не может быть меньше того, что дают по соцнайму. Выселить должника в другой регион без его согласия тоже нельзя. «Имеет значение время, условия и суммы сделок и других операций должника, включая доказанные злоупотребления в приобретении жилья, когда при неисполненном решении суда должник переводит свое имущество под защиту исполнительского иммунитета, чтобы укрыть его там от взыскания по долгам», — решил суд и добавил, что вопрос должен быть урегулирован на законодательном уровне, как на это КС указывал еще несколько лет назад. Теперь суды могут указать на то, что излишние квадратные метры должны быть взысканы в пользу заимодавца. Дело Ревкова подлежит пересмотру.

Подробно о юридической практике по этому вопросу в материале «Фонтанки».