По данным «Фонтанки», назначение произошло накануне. До этого Дмитрий Ваньчков был и.о. директора Центр управления парковками, занимающегося развитием парковочного пространства и велоинфраструктуры. Сейчас должность врио перешла к Михаилу Курдяеву.
Кадровые перестановки происходят на фоне значительного усиления комитета по транспорту, которому перешли некоторые полномочия комитета по развитию транспортной инфраструктуры и подведомственные организации. Одной из них стал как раз Центр управления парковками.
Кроме того, комтранс забирает у МВД полномочия по администрированию штрафов за неправильную парковку, отвечать за это в должности зампредседателя будет Алексей Гончаров, перешедший из КРТИ. Для этого комитету придется набрать около 200 инспекторов, поэтому и численность сотрудников растёт вчетверо. У ЦУП тоже есть своя роль — он возьмёт на себя видеофиксацию нарушений.
Ещё в своем предыдущем статусе Дмитрий Ваньчков дал интервью «Фонтанке», в котором подробно рассказал о планах ЦУП. О том, на какие улицы платная парковка распространится в ближайшие годы, — читайте здесь.
Дмитрий Ваньчков перешёл на работу в комитет по транспорту. Раньше он возглавлял Центр управления парковками
Экс-руководитель Центра управления парковками назначен заместителем председателя комитета по транспорту Петербурга
Дмитрий Ваньчков назначен заместителем председателя комитета по транспорту Петербурга. Ранее под кураторство комитета перешёл Центр управления парковками (ЦУП).
По данным «Фонтанки», назначение произошло накануне. До этого Дмитрий Ваньчков был и.о. директора Центр управления парковками, занимающегося развитием парковочного пространства и велоинфраструктуры. Сейчас должность врио перешла к Михаилу Курдяеву.