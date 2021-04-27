Дмитрий Ваньчков перешёл на работу в комитет по транспорту. Раньше он возглавлял Центр управления парковками

По данным «Фонтанки», назначение произошло накануне. До этого Дмитрий Ваньчков был и.о. директора Центр управления парковками, занимающегося развитием парковочного пространства и велоинфраструктуры. Сейчас должность врио перешла к Михаилу Курдяеву.



Кадровые перестановки происходят на фоне значительного усиления комитета по транспорту, которому перешли некоторые полномочия комитета по развитию транспортной инфраструктуры и подведомственные организации. Одной из них стал как раз Центр управления парковками.



Кроме того, комтранс забирает у МВД полномочия по администрированию штрафов за неправильную парковку, отвечать за это в должности зампредседателя будет Алексей Гончаров, перешедший из КРТИ. Для этого комитету придется набрать около 200 инспекторов, поэтому и численность сотрудников растёт вчетверо. У ЦУП тоже есть своя роль — он возьмёт на себя видеофиксацию нарушений.



Ещё в своем предыдущем статусе Дмитрий Ваньчков дал интервью «Фонтанке», в котором подробно рассказал о планах ЦУП. О том, на какие улицы платная парковка распространится в ближайшие годы, — читайте здесь.

